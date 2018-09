Elo gëtt en neie Boycottappel, signéiert, dës Kéier vun Dosende Kënschtler, déi sech wéinst de Mënscherechtsverletzungen vun Israel géintiwwer Palästinenser derfir asetzen, datt d'Musekevenement net do organiséiert gëtt.



Déi britesch Zeitung "The Guardian" huet de Boycott op senger Internetsäit verëffentlecht. Ënnert de Signatairen sinn ënnert anerem de Grënner vu Pink Floyd Roger Waters an de briteschen Realisateur Ken Loach, déi allebéid als Aktiviste bekannt sinn, grad wéi de Sänger Helmut Lotti ënnert anerem.



Am Bréif un d'Organisateuren heescht et, et sollt keng Normalitéit mat engem Staat ginn bis d'Palestinenser Fräiheet, Gerechtegkeet an déi gläich Rechter hunn.



De Roger Waters steet vu verschiddene Säiten wéinst Antisemitismus an der Kritik. De Reproche léisst hie selwer awer net gëllen. Am Däitschland hat d'ARD drop verzicht, eng Rei Concerten vum Museker am Juni dëst Joer ze diffuséieren.