Um Inventaire vum immaterielle Lëtzebuerger Kulturierwen ass jorelaang näischt geschitt an dofir soll dësen elo aktualiséiert a komplettéiert ginn.





Lëtzebuerger Kulturierwen/Reportage Pit Everling



De Kulturministère an d'UNESCO-Kommissioun maachen an deem Sënn en Appell un d'Leit, fir sech ze mellen.Op d'Schueberfouer haten déi Responsabel e Méindeg geruff, fir d'Detailer ze presentéieren.

Op der representativer Lëscht vun der Unesco fanne mer bis ewell bei der Kategorie Lëtzebuerg just d'Iechternacher Sprangprëssessioun, déi zënter 2010 immateriellt Weltkulturierwen ass.



Dat soll änneren: D'UNESCO-Konventioun vun 2003 gesäit vir, datt all Staat, dee matmécht, een Inventaire ze féieren huet an dee soll fir Lëtzebuerg elo eben ugepasst ginn.



Zënter 2008 stinn hei nieft der Sprangprëssessioun 3 aner Evenementer drop: d'Schueberfouer, d'Eemaischen an d'Oktav. De Staatssekretär am Kulturministère Guy Arendt huet Iddien, wat nach kéint derbäi kommen. Et kéint ee sech d'Klibberen, d'Aulebäckeren an d'Buergbrennen zum Beispill virstellen.



3 vun de 4 Evenementer, déi elo schonn um Inventaire stinn, spille sech an der Stad of. D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer verweist op eng laang Geschicht. Déi eelst wier d'Schueberfouer, déi schonns fir déi 678. Kéier stattfënnt an déi esouguer eemol d'Plaz gewiesselt hätt. Déi jéngst wier d'Eemaischen, déi et zanter 1827 gëtt.



De politesche Wëllen ass also do, fir den Inventaire auszebauen. Ma d'UNESCO-Kritäre gesi vir, datt d'Propose solle vun de Concernéierte kommen. De Patrick Dondelinger vum Centre national de l'audiovisuel, Responsabele vum Inventaire ënnersträicht, dass et eppes Lieweges wier an déi Betraffe Leit do missten agebonne ginn.



Et muss och eppes sinn, wat zënter Generatioune praktizéiert gëtt an allkéiers wann et ass, soll eppes Neies, Kreatives doraus entstoen, et muss eng lieweg Kulturierfschaft sinn. Dat géing heeschen, dass ausgestuerwe Gebräicher net consideréiert géinge ginn.



E wichtege Kritär ass zum Beispill och, datt keen ausgeschloss gëtt, natierlech ass et och eng Obligatioun, datt national an international Gesetzgebunge respektéiert ginn.



Propose maachen, ka jidderee via d'Ausfëlle vun engem Formulaire um Site iki.lu. Wann d'Dossieren erakommen, gi si vun enger Kommissioun analyséiert.