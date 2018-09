Et ass eent vun de schéinsten Art Deco-Gebaier vu Bréissel an et fënnt een et laanscht de Bois de Lacambre, tëschent den herrschaftlechen Ambassaden vun der Avenue Franklin Roosevelt.

Ursprünglech war dat de Wunnsëtz vum Baron Empain, deen 1978 gekidnappt a vu sengen Entféierer de Fanger erofgeschnidde krut. An den 1980er Joeren war et den éischte Sëtz vun RTL-TVI. Dono ass d'Villa an de Besëtz vu Privat-Investisseure komm, bis se virun e puer Joer vun der philantropescher Fondation Boghossian iwwerholl gouf, déi doranner interessant Ausstellungen organiséiert.





De Papp vum Jean Boghossian hat decidéiert dës Fondatioun an d’Liewen ze ruffe fir Europa dat erëmzeginn, wat seng Famill dem Kontinent, senger Meenung no, verdankt. D’Famill Boghossian ass aus Armenien op Aleppo verdriwwe ginn, vun do aus ass se op Beirut geflücht an huet sech um Enn zu Genf néiergelooss. Do hu se mat Bijouen hiert Verméigen gemaach. Si gehéieren also och zu enger Communautéit vu Réfugiéen. Dem Jean Boghossian no gesäit ass d'Situatioun tëscht Orient an Occident haut net besser aus wéi deemools.

Et war dann och keen Zoufall, dass di ablécklech Expo aus der Kollektioun vun der BEI, déi hire Sëtz um Kierchbierg huet, an der Boghossian Foundation gelant ass. Trotz der Tatsaach dass d’BEI e Finanzinstitut ass, dréit si als europäesch Institutioun staark zur Entwécklungshëllef bäi, an investéiert a Sozialhëllef fir Länner a Krich oder a Nout. Dass se mat hirer Konschtkollektioun wollt eppes zum Thema international Grenze maachen, loung iergendwéi op der Hand. Dem Jean Boghossian no ass d’Resultat kohärent.

Dat wierklech Intressant un dëser Ausstellung ass den duebele Bléck op d’Grenzproblematik weltwäit. Der BEI hir Approche ass méi ästhetesch a breet gefächert. Hir Curatrice Delphine Munro huet de Sujet ganz generell gesinn, a grouss Nimm zesumme gedroen, déi de Grenzberäich och metaphysesch gesinn. Eenzel Wierker spigelen de Mënsch a seng eege Limitten oder Grenzen erëm. Grouss Nimm fënnt een hei, wéi déi vum Anish Kapoor, der Rebecca Horn, dem Jan Fabre oder dem Tony Cragg, dee viru kuerzem eng Eenzelausstellung am Mudam hat.





Ma wat de richtegen Interêt vun der Expo mécht, ass de Géigebléck vun der zweeter Curatrice, der Michket Krifa, déi aus dem Orient kënnt a léiwer mat direkt engagéierten Artisten aus betraffene Länner geschafft huet. Si geet dovunner aus dass hir Artisten d’Problematik vun de Grenzen, de Flüchtlingen a Réfugiéen méi frontal uginn, och wann se dobäi d’Ästhetik net negligéieren. Ma dass si eréischt op d’Expo gestouss ass, wéi den éischten Deel schonn organiséiert war, spillt hirer Meenung no och eng Roll.

Zesummekomm sinn esou 37 Wierker, déi all hir eegen Identitéit hunn, vill Froen opwerfen, awer och vu groussem ästheteschen Interêt sinn. Ze recommandéieren ass d'Visite awer virun allem och wéint där schéiner Villa, déi an hirem Stil gutt erhale gouf an all Amateur vun Art Deco wäert begeeschteren.





Beyond borders - bis de 24. Februar 2019

Boghossian Foundation - 67,avenue Franklin Roosevelt - 10 Bruxelles

www.boghossianfoundation.com