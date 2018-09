Neit Trump-Buch: ''Chaos an Intrigen'' (11.09.2018) Dem bekannten US-amerikanesche Journalist Bob Woodward säi Buch iwwert de President Trump huet schonn am Virfeld fir vill Opreegung gesuergt.

Zum Beispill, dass dem bipolare President seng enkste Beroder seng schlëmmsten Impulser evitéiert hätten, andeems si wichteg Dokumenter verstoppt hätten oder a leschter Sekonn intervenéiert wieren.Wéi d'Stëmmung tëscht den USA an Nordkorea ëm de Joreswiessel um Déifpunkt war, hätt den Trump bal en Tweet verschéckt mam Message, hie géif all d'Familljemembere vun den Truppen a Südkorea ofzéien. Zu Pjöngjang hätt een dat duerchaus als Zeeche fir eng US-Offensiv wäerte kënnen.Eng militäresch Eskalatioun wär net auszeschléisse gewiescht. Nëmmen onfräiwëlleg hätt den Trump den Tweet net online gesat. Et wär drëms gaangen, de Leit d'Aen opzemaachen, ewéi den Auteur an enger amerikanescher Teleshow erkläert huet: "Mir erwächen elo besser. D'Mënsche musse préiwen, wat den Ament ofleeft. Net nëmmen Demokraten a Republikaner. Et ass net parteiesch. Mir gouf zum Beispill eng Kéier reprochéiert, ech wier en Ultra-Zentrist."Dem Donald Trump selwer gefalen d'Revelatiounen aus dem Buch natierlech iwwerhaapt net. Den US-President sot: "Jo, hie litt, de Bob Woodwaard. Dir mengt d'Buch? D'Buch seet näischt aus. Et ass Fiktioun."Dem Auteur seng Sourcë sinn anonym. Mä als méiglech Quelle gëlle fréier Mataarbechter vum President.