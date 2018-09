© Patricia Baum / RTL Télé Lëtzebuerg

Vum Jardin de Wiltz bis hin zum Amphitheater wäerten hei erëm Honnerte vun handgemaachte Lampionen opgehaange ginn. Dat Ganzt gëtt encadréiert mat engem grousse Kulturprogramm.





Nuit de Lampions 2018 / Reportage Patricia Baum



De faszinéierende Luuchtespektakel zitt all Joers ëm déi 10.000 Visiteuren op Wolz. En Event, dee vu COOPERATIONS organiséiert gëtt. Dat ass eng sozio -kulturell asbl, wou Leit mat engem Handicap a protegéierten Ateliere schaffen. Déi éischt Editioun vun 2007 huet nach "Visions of Paradise" geheescht. D'Basis Iddi war et de "Jardin de Wiltz" an eng magesch Dramwelt ze verwandelen. Eng Iddi, wou d'Organisateuren dëst Joer erëm méi drop zréckkommen an deem Sënn, datt et manner Concerten am Gaart gëtt, fir datt dës Platz erëm méi hir eegen Atmosphär kritt.





National an international Acts mat enger grousser kultureller Villfalt stinn um Programm. D'Compagnie Off ass mat hirem Spektakel „Les Girafes“ an de risegen Déierefigure sinn dëst Joer den groussen Highlight vum Owend.

Niewent de grousse Spektakele ginn et och kleng Concerten a Performancen, déi een iwwerall an de Stroossen entdecke kann, Concerten an Danz, well et gëtt eng nei Zesummenaarbecht mam TroisCL, dem Centre de création choréographique.

Konschtinstallatiounen, Theater, Danz, Akrobatik an Zirkusperformancen, Zauber a Feiershowen awer och kulinaresch Offere suerge fir d'Atmosphär um Site an dat bis 03:00 Auer nuets.

Wéi all Joer ginn et spezial Zich déi vu Péiteng, iwwert d'Stad, op Wolz fueren.

