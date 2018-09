Kultur: Am meeschte gelies



RTL.lu gëtt Iech awer och d'Geleeënheet, fir gratis beim Concert mat derbäi ze sinn. Wat musst Dir dofir maachen?

Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "MarteriaCasper" an Ären Numm an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € / SMS) a gewannt Är 2 Ticketen.

Vill Gléck!





Am Kader vun hirer "Europa Bambaataa Club Tour 2018" kommen de Marteria an de Casper de 26. November 2018 an den Atelier.

Innerhalb von zwei Wochen wurden mehr als 60.000 Tickets für die ‚Champion Sound Open Airs’ von Marteria & Casper verkauft. Jetzt kündigen die beiden Rapper eine Clubtour durch Europa an. Noch vor den großen Open Air Shows im Sommer 2019 gehen Marteria & Casper auf ‚Europa Bambaataa Club Tour 2018’ in sechs europäischen Ländern. Der Vorverkauf startet am 17.09.2018 um 8:00 Uhr.

Die Idee für ein gemeinsames Album von Marteria & Casper stand schon etwas länger im Raum. Nach gemeinsamen Songs auf Samplern und Soloalben veröffentlichten sie am 31.08.2018 endlich das langerwartete Collabo-Album ‚1982’ das sofort auf Platz 1 der deutschen Albumcharts einstieg.

Spätestens mit ihren beiden letzten Soloalben ‚Lang lebe der Tod’ und ‚Roswell’ haben sich Marteria & Casper im letzten Jahr endgültig einen unantastbaren Status als zwei der größten und erfolgreichsten Rapper und Live-Künstler dieses Landes erkämpft und sind gleichzeitig doch so frisch im Geschäft, dass ‚1982’ nicht wie eine als nostalgisches Noch-mal-wissen-wollen getarnte Verzweiflungstat daherkommt, sondern die logische Konsequenz zwei der ruhmreichsten Rap-Karrieren dieses Landes ist.

Im November werden Marteria & Casper dann auch ihre enormen Live-Energien bündeln und bei sechs Clubshows quer durch Europa für internationalen Totalabriss sorgen, bevor sie im nächsten Sommer fünf große ‚Champion Sound Open Airs’ mit reichlich Hits und Bock im Gepäck spielen.