E klengt Meedche mat engem groussen Häerz (17.09.2018) Wat hutt Dir gemaach, wéi Dir 7 Joer jonk waart? Mat Kollege spillen, molen a bastelen, Sport maachen, déi üblech Saachen, déi een an deem Alter ebe mécht.

D’Sophia Jansen awer huet mat 7 Joer scho säin éischten Charity-Event organiséiert: "Sophia’s Garden Concert". Haut huet d’Sophia 11 Joer an huet e Samschde scho fir déi 5. Kéier e Fest organiséiert, fir Sue fir de gudden Zweck ze sammelen.

Ugefaangen huet alles mat enger hollännescher Tëleesemissioun. Do huet d’Sophia nämlech en Zirkus am Afghanistan gesinn, wou d’Kanner déi am Misär liewen, erëm eppes Schéines konnten erliewen. D’Sophia, deemools 7 Joer al, wollt onbedéngt eppes fir déi Kanner maachen, also ass d’Iddi vun engem Concert am Gaart entstanen. E bëssen Iwwerzeegungsaarbecht war awer och néideg. Ëmmerhin huet d’Sophia seng Eltere misse mat an d’Boot huelen an déi waren um Ufank éischter skeptesch. "Am Endeffekt konnte mir net nee soen, well et ass jo u sech schéin, wann e Kand sech esou fir aner Kanner engagéiere wëll", erzielt dem Sophia seng Mamm, d’Heidy Strijker-Jansen.

Mëttlerweil huet den Evenement sech weider entwéckelt an ass méi professionell ginn. No zwou Editioune bei sech doheem am Gaart, huet den hollänneschen Ambassadeur de Gaart vu senger Residenz ugebueden. Museker an Artisten triede fir näischt op, an am Plaz eng Entrée ze bezuelen, kënnen d’Invitéeën en Don hannerloossen. An zwar fir den MMCC, "Mobile Mini Circus for Children".

Am Afghanistan setzt de Matgrënner vun MMCC, den David Mason, sech mam Mini Zirkus fir d’Kanner aus Krichsgebidder an. Dobäi geet et net just ëm Zirkus-Tricker, mee virun allem ëm Educatioun, Sozialkompetenzen an d’Bewältegung vun Traumaen. Kanner, déi keng Kandheet a Fridde kennen, sollen erëm Freed an Hoffnung hunn.

An dobäi hëlleft hinnen d’Sophia, wat elo schonn un déi nächst Editioun vu sengem Fest denkt. Well wéi seet ee sou schéin: nom Evenement, ass virum Evenement.