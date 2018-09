D'Serie "The Marvelous Mrs. Maisel", déi an de 50er Jore spillt, ass dëst Joer de grousse Gewënner bei den Emmy Awards.

Rachel Brosnahan, bescht Haaptduerstellerin an enger Comedyserie

Nieft dem Präis als bescht Comedy-Serie krut d'Rachel Brosnahan de Präis fir hir Haaptroll als Midge Maisel.



Beim Emmy handelt et sech ëm de weltwäit wichtegsten Televisiounspräis. E gouf e Méindeg den Owend zu Los Angeles iwwerreecht.



Am ganze krut "The Marvelous Mrs. Maisel" 8 Auszeechnungen, dorënner och fir d'Regie an dat bescht Dréibuch.

D'Fantasy-Serie "Games of Thrones" gouf fir déi drëtte Kéier als beschten Drama ausgezeechent a koum souguer op am ganzen 9 Emmyen.







Hei e puer vun den Emmy-Gewënner

Bescht Dramaserie: "Game of Thrones"

Bescht Comedyserie: "The Marvelous Mrs. Maisel"

Beschten Haaptduersteller an enger Dramaserie: Matthew Rhys, "The Americans"

Bescht Haaptduerstellerin an enger Dramaserie: Claire Foy, "The Crown"

Beschten Niewenduersteller an enger Dramaserie: Peter Dinklage, "Game of Thrones"

Beschten Niewenduerstellerin an enger Dramaserie: Thandie Newton, "Westworld"

Beschten Haaptduersteller an enger Comedyserie: Bill Hader, "Barry"

Bescht Haaptduerstellerin an enger Comedyserie: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Beschten Niewenduersteller an enger Comedyserie: Henry Winkler, "Barry."

Bescht Niewenduerstellerin an enger Comedyserie: Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Bescht Dréibuch vun enger Comedyserie: Amy Sherman-Palladino, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Bescht Regie vun enger Comedyserie: Amy Sherman-Palladino, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Bescht Miniserie: "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Beschten Haaptduersteller an enger Miniserie: Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Bescht Haaptduerstellerin an enger Miniserie: Regina King, "Seven Seconds"



Link: Déi komplett Iwwersiicht vun alle Gewënner