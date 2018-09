Deemno ass hie vun der Saison 2020-2021 u Musikdirekter vum Toronto Symphony Orchestra. No den erfollegräichen internationalen Debuten beim Los Angeles Philharmonic an dem Mariinsky Orchestra an nëmmen ee Joer no sengem Amerika-Debut mam Cleveland Orchestra, ass d'Beruffung net nëmmen eng besonnesch Unerkennung vu senge Leeschtungen. De jonke spueneschen Dirigent mécht domat och de Philharmonie vill nei Dieren op fir interessant Kollaboratiounen.