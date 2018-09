"De Bësch": Tournage an der Grondschoul zu Gonnereng (18.09.2018) De Bësch - Dat ass den Numm vun enger neier krimi-Serie, déi 2019 am Owesprogramm vu RTL Tëlee ze fanne wäert sinn.

De Bësch ass eng Krimiserie, produzéiert zu Lëtzebuerg iwwer Lëtzebuerg mat Lëtzebuerger Schauspiller. D'Produktioun leeft ënnert der Leedung vum Christophe Wagner. Dee Mann, deen och schonns bei der Serie "Comeback", respektiv beim Film "Doudege Wénkel" Regie gefouert huet. Jeeweils eng hallef Stonn daueren déi 12 Episode vun där neier Krimi-Serie.



Den Tournage vun der neier Serie ass eng Erausfuerderung a villen Hisiichten. De Budget muss agehale ginn, et si vill Dréideg um Stéck an et muss relativ séier goen.



Mir waren bei deene leschte Produktiounsdeeg zu Gonnereng an der Grondschoul dobäi.



Am Virfeld gouf och schonn am Lycée zu Wolz gefilmt, well och do spille sech verschidden Zeenen of.



Ee vun de Statiste vun der Krimi-Serie "De Bësch" ass de Gérard Klamm. Als Statist a Schauspiller steet hie reegelméisseg virun der Kamera. Hien huet schonn an 172 Filmer, Serien, Theaterstécker a Reklamme matgemaach. An ass dobäi scho ville Staren iwwert de Wee gelaf.



