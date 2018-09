Donieft huet d’Filmakademie och 30 Leit aus dem Filmsekteur zeréckbehalen, fir am Ganzen an 3 neie Kategorie Präisser kënnen ze verginn

Déi wichtegst nei Kategorie ass déi vum beschte Schauspiller oder Schauspillerin, déi also net no Geschlechter getrennt sinn, wéi et dacks am Ausland de Fall ass. Donieft goufen zwou weider nei Kategorie beim Filmpräis geschaf, well een d’Evolutioun am Filmgeschäft iwwer déi lescht 2 Joer analyséiert huet an dobäi festgestallt gouf, dass sech de Kino hei am Land enorm weiderentwéckelt huet: E Prix spécial de la meilleure production TV et nouveaux médias, an e Prix de la meilleure contribution créative dans un long-métrage d’animation.



Donieft ginn et 6 aner Kategorie vum beschte Lëtzebuerger Long métrage an der Fiktioun an Animatioun, bis bei den Documentaire. Dëst Joer gouf och eng Preselektioun gemaach an net all Film ausgewielt, déi sech ageschriwwen hunn. Fir all Kategorie ass och e Maximum vun 10 Filmer oder Persounen zeréckbehale ginn.



Déi nei Kategorie sinn awer net dat Eenzegt, wat sech an dëser 8. Editioun vum Filmpräis geännert huet. Et gouf decidéiert, dat vum Lëtzebuerger Filmfestival ze trennen, fir d'Aktivitéit net ze vill op eng Period ze konzentréieren, esou de President vum Film Fund Lëtzebuerg, Guy Daleiden.



D’Soirée ass also samschdes, den 22. September am Groussen Theater. Presentéiert gëtt de Präis vum Duo Elisabet Johannesdottir an dem Isaac Bush, een amerikanesche Komödiant, dee méi dacks hei am Land optrëtt. Och de Guy Helminger wäert mat moderéieren, a wéi enger Form gouf awer nach net verroden.



D'Trophee ass iwwregens eng Statue vun der Lëtzebuerger Kënschtlerin Patricia Lippert.



D'Situatioun vun der Filmindustrie / Nicolas Steil vun IRIS Production

Den Owend ass am Groussen Theater déi feierlech Zeremonie fir de Filmpräis. Et ass fir d'8te Kéier, datt Lëtzebuerger Filmproduktiounen a Co-Produktiounen ausgezeechent ginn, dëst Joer ass dat an 9 verschiddene Kategorien. D'Filmindustrie huet sech an de leschte Joerzéngten zu engem ekonomesche Secteur am Land entwéckelt a sech och qualitativ verbessert. Trotzdeem gëtt haart vu Kris geschwat. Déi 34 Mio, déi de Filmfong all Joer verdeele kann, si fir dëst Joer opgebraucht. Et géifen ëmmer méi Firmen, méi Produktiounen a méi Genrë ginn an do kéint et mat deem Montant net méi duergoen, soen d'Produzenten. D'Regierung huet dofir en Audit an Optrag ginn, deen elo zum Deel ofgeschloss ass. An de grousse Linnen wier e positiv ausgefall, wat de Fonctionnement vum Filmfong, d'Selektiounskritären an de Professionalismus vun de Produktiounen ugeet. Eng finanziell Augmentatioun bréngt dat awer elo net mat sech, wann iwwerhaapt, dann dierft dat eréischt an de Budget vun enger nächster Regierung stoe kommen. Fir d'Filmproduzenten ass dat eng ongesond Situatioun, sou den Nicolas Steil vun IRIS Production. En Konsequenz ass, dass am Moment wéineg bis guer net gedréit gëtt, extrem vill Leit hätten also eng extrem schwiereg ekonomesch Situatioun. Dat sinn net nëmmen Produzenten, mä och déi dausende Leit, déi am Secteur schaffen. Et hofft een, dass sech dës Situatioun elo an de kommende Méint kläert.





Nicolas Steil vun IRIS Production



E Méindeg sollen et weider Informatiounen iwwer den Audit ginn. Haut den Owend gëtt de Filmpräis iwwerreecht a muer den Owend um 7 Auer kënnt Der d'Biller an d'Reaktioune vun de Gewënner an enger Spezial-Emissioun op Télé Lëtzebuerg gesinn.

NOMINATIOUNEN

Barrage

106 min

Un film de Laura Schroeder

Produit par Red Lion

Croc Blanc

88 min

Un film d'Alexandre Espigares

Produit par Bidibul productions

Gutland

117 min

Un film de Govinda Van Maele

Produit par Les Films Fauves

Justice dot net

86 min

Un film de Pol Cruchten

Produit par Iris Productions

Meng Kollegen aus dem All

85 min

Un film de Christoph et Wolfgang Lauenstein et Sean McCormac

Produit par Fabrique D'Images

Rusty Boys

108 min

Un film d'Andy Bausch

Produit par Paul Thiltges Distributions

Toy gun

94 min

Un film de Marco Serafini

Produit par Calach Films





MEILLEUR FILM DE FICTION EN COPRODUCTION

Black 47

96 min

Un film de Lance Daly

Coproduit par Samsa Film

Egon Schiele

108 min

Un film de Dieter Berner

Coproduit par Amour Fou Luxembourg

Es war Einmal in Deutschland

103 min

Un film de Sam Garbarski

Coproduit par Samsa Film

Fauves

100 min

Un film de Robin Erard

Coproduit par Les Films Fauves

Mammal

99 min

Un film de Rebecca Daly

Coproduit par Calach Films

Mary Shelley

120 min

Un film de Haifaa Al-Mansour

Coproduit par Bac Cinema

Night of a 1000 Hours

92 min

Un film de Virgil Widrich

Coproduit par Amour Fou Luxembourg

Noces

97 min

Un film de Stephan Streker

Coproduit par Tarantula Luxembourg

Souvenir

90 min

Un film de Bavo Defurne

Coproduit par Deal Productions

Storm

105 min

Un film de Dennis Bots

Coproduit par Iris Productions





MEILLEUR FILM D'ANIMATION EN COPRODUCTION

Ethel & Ernest

94 min

Un film de Roger Mainwood

Coproduit par Mélusine Productions

Richard the Stork

84 min

Un film de Reza Memari et Toby Genkel

Coproduit par Mélusine Productions

The Breadwinner

94 min

Un film de Nora Twomey

Coproduit par Mélusine Productions





MEILLEUR DOCUMENTAIRE

50 Days in the Desert

87 min

Un film de Fabrizio Maltese

Produit par Joli Rideau Media

Ashcan

90 min

Un film de Willy Perelstejn

Produit par Nowhere Land Productions

Courants d'airs

45 min

Un film de Anne Schiltz

Produit par le CNA et le CID

Eldorado

85 min

Un film de Loïc Tanson, Rui Eduardo Abreu et Thierry Besseling

Produit par Samsa Film

Foreign Affairs

75 min

Un film de Pasha Rafiy

Produit par Les Films Fauves

La supplication

86 min

Un film de Pol Cruchten

Produit par Red Lion

Listen

38 min

Un film de Jacques Molitor

Produit par Stop Aids Now asbl

MappaMundi

45 min

Un film de Bady Minck

Produit par Amour Fou Luxembourg

Schwaarze Mann

56 min

Un film de Franz Hausemer

Produit par Samsa Film

Sixty8

85 min

Un film d'Andy Bausch

Produit par Paul Thiltges Distributions







MEILLEUR COURT MÉTRAGE DE FICTION

818

20 min

Un film de Claude Lahr

Produit par le CNA

Acheron

14 min

Un film de Thoma Forgiarini

Produit par le CNA

Casting a woman

16 min

Un film de Koxi

Produit par Amour Fou Luxembourg

Dem dem

26 min

Un film de Christophe Rolin, Lopy Pape Bouname et Marc Recchia

Produit par l'Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

Dem Mich Seng Kichen

15 min

Un film de Diana Nilles

Produit par Tarantula Luxembourg

Fils

15 min

Un film de Cyrus Neshvad

Produit par Cynefilms

Les non-dits

17 min

Un film de Samuel Perez

Produit par le BTS Cinema et Audiovisuel

Orientierungslos

32 min

Un film de Lara Mack

Produit par Feierblumm asbl

Sur le fil

15 min

Un film de Loïc Tanson et Thierry Besseling

Produit par Bac Cinema

Tout est calme

19 min

Un film de Marylène Andrin

Produit par Les Films Fauves







MEILLEURE PRODUCTION TV ET NOUVEAUX MÉDIAS

Bad Banks

6 x 52 min

Une série de Christian Schwochow

Produit par Iris Productions

Ernest & Célestine - La collection

26 x 13 min

Une série de Jean-Christophe Roger et Julien Chheng

Produit par Mélusine Production

Fils de wouf

52 x 13 min

Une série de Jacopo Armani

Produit par Doghouse Films

Génération quoi ?

300 min

Un nouveau média de Julie Schroell

Produit par a_Bahn

Polo - saison 2

52 x 6 min

Une série de Caroline Origer

Produit par Fabrique D'Images

Ready Set Action

2 x 60 min + 4 x 30 min

Une série de Mathieu Fallara

Produit par Support Young Cinema asbl

Routwäissgro - saison 2

24 x 26 min

Une série de Rui Eduardo Abreu, Tom Alesch, Thierry Besseling & Loïc Tanson, Linda Blaschette, Charlotte Bruneau, Guig Jost, Claude Lahr, Eric Lamhène, Sandy Lorente, Karolina Markiewicz & Pascal Piron, Geneviève Mersch, Jacques Molitor, Christian Neuman, Catherine Richard, Anne Schiltz, Kim Schneider, Michel Tereba, Yann Tonnar, Serge Wolfsperger

Produit par Calach Films en association avec Kollektiv 13









Fernand FOX - Jani dans Rusty Boys

Pol GREISCH - Lull dans Rusty Boys

André JUNG - Nuckes dans Rusty Boys

Marie JUNG - Edith Harms dans Egon Schiele

Vicky KRIEPS - Lucy Loschetter dans Gutland

Marc LIMPACH - Luc Jacoby dans Bad Banks

Hana Sofia LOPES - Giulia Levati dans Toy gun

Marco LORENZINI - Jos Gierens dans Gutland

Désirée NOSBUSCH - Christelle Leblanc dans Bad Banks

Astrid ROOS - Valerie Gauthier dans Justice dot net







MEILLEURE CONTRIBUTION CRÉATIVE DANS UN FILM D'ANIMATION

L'équipe Animation - The Breadwinner

L'équipe Décor - The Breadwinner

L'équipe Son - Croc Blanc

L'équipe Animation - Ethel & Ernest

L'équipe Décor - Ethel & Ernest

Sean McCormac pour le scénario - Meng Kollegen and dem All

L'équipe Animation - Meng Kollegen aus dem All

L'équipe Animation - Richard the Stork

L'équipe Design - Richard the Stork

L'équipe Décor - Richard the Stork







MEILLEURE CONTRIBUTION CRÉATIVE DANS UN FILM D'ANIMATION

Pol Cruchten pour le scénario - La supplication

Pia Dumont pour le montage - Night of a 1000 Hours

Magdalena Labuz pour les costumes- Black 47

Jeannot Sanavia pour la musique - Rusty Boys

Christina Schaffer pour le décor - Night of a 1000 Hours

Jean-Louis Schuller, Narayan Van Maele et Nikos Welter pour l'image - Foreign Affairs

Uli Simon pour les costumes - Egon Schiele

Béatrice Stéphany pour le maquillage - Egon Schiele

Govinda Van Maele pour le scénario - Gutland

Narayan Van Maele pour l'image - Gutland