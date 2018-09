Och am Match tëscht dem F91 an dem AC Milan gouf "geschnësst": "Respect" steet op der Schëller vum Mann a Giel. © Val Wagner

Si hunn de Match F91 Diddeleng - AC Milan en Donneschdeg den Owend geleet, gepaff oder arbitréiert. © Val Wagner

D'Badminton-Federatioun huet sech fir Arbit(t)er entscheet. © lm

Ganzer 1.104 Leit haten an der Schnëssen-App op d'Fro no der Bezeechnung fir de "Mann mat der Päif" geäntwert. D'Uni huet all déi Opnamen ausgewäert an dat Éischt, wat opfält, ass, datt och hei - wéi a villen aneren Domainer - verschidde Bezeechnungen am Gebrauch ginn. Zwou sinn awer dominant a wéi kéint et anescht sinn, eng aus dem Franséischen an eng aus dem Däitschen ...Mat 50,3 Prozent huet de Schiidsrichter d'Nues hauchdënn vir, den Arbitter kënnt op 44,5 Prozent. 1,5 Prozent vun de Leit hunn uginn, si géife Schiidsrichter an Arbitter benotzen. 2 Prozent vun de Leit soten, si géife Schiri soen.Interessant ass och, wann ee kuckt, ob d'Geschlecht eng Roll spillt beim Choix vun der Bezeechnung fir déi Persounen, déi e Spill, e Match, eng Partie am Sport leeden.Hei kënnt d'Uni zum Schluss, datt d'Männer éischter fir den Arbitter sinn an d'Frae méi zum Schiidsrichter tendéieren. Den Ënnerscheed mécht ronn 15 Prozent aus.An dës Präferenz zitt sech iwwregens duerch quasi all Altersklassen.Natierlech gëtt et och eng Variatioun doran, wéi een dat Wuert Schiidsri(i)chter ausschwätzt: mat engem kuerzen i, da géif ee Schiidsrchter schreiwen, oder mat engem laangen i, da wier et Schiidsrchter (wéi de Riichter un engem Geriicht).Mat där Fro huet sech d'Uni awer nach net en détail auserneegesat.D'Konklusioun vum "Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft" vun der Uni: "Fir d'Tendenze ganz graff zesummenzefaassen: Eeler Männer tendéieren zum Arbitter, jonk Fraen éischter zum Schiidsrichter."

Schnësst mat!

Klickt op de Logo an Dir lant an eiser Summerserie "Schnëssen" mat villen Erkenntnisser iwwer eis Sprooch.

A wann Dir elo Loscht krut, och matzedeelen, wéi Dir sot, da schnësst einfach mat - iwwer d'Schnëssen-App kann dat jidderee maachen: "Schnëssen" ass déi éischt App, fir d'Lëtzebuerger Sprooch vun haut an all hire Facettë mat Toun-Opnamen ze erhiewen an ze dokumentéieren. D'App ass Deel vun engem Projet vum "Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft" op der Universitéit Lëtzebuerg. Et geet drëm, d'Lëtzebuerger Sprooch an hirer ganzer Bandbreet ze dokumentéieren, also mat hiren Dialekter. Dofir kann ee seng Äntwerten op d'Froen einfach an de Smartphone schwätzen, also schnëssen, an et muss een och net sämtlech Froe matenee beäntweren ...

