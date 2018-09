An enger 3D-animéierter Presentatioun, kann een elo erliewen, wéi Duelem (Dalheim)wuel an der Spéitantik ausgesinn huet.

© Ministère de la Culture

En Donneschdeg gouf d'3D-Animatioun vun der galloromanescher Agglomeratioun déi zu Duelem war, presentéiert, dat a Präsenz vum Staatssekretär fir d'Kultur de Guy Arendt, dem Centre national de recherche an de lokale Vertrieder.

Dëse Projet gouf am Kader vum Joer vum europäesche Kulturierwe realiséiert. D'Animatioun RICCIACVM 3D invitéiert de Public dozou eng digital Visitt vun Duelem ze erliewen, dat um Héichpunkt vun der Antik. E computeraniméierten 3D-Modell hëlleft hei als Animatioun.

D'Animatioun selwer gëtt am Centre régional de recherche archéologique gewisen a gëtt dann och mat der Zäit an op Basis vu neien archeologesche Recherchen ëmmer nees ugepasst.





RICCIACVM 3D zu Duelem (Dalheim)

Présentation du projet RICCIAVM 3D à Dalheim (20.09.2018)

Le 20 septembre 2018 a eu lieu à Dalheim la présentation de la reconstitution tridimensionnelle de l'importante agglomération gallo-romaine de Dalheim en présence du secrétaire d'État à la Culture, Guy Arendt, des responsables de Centre national de recherche archéologique et des représentants locaux.

Ce projet a été réalisé dans le cadre de l'année européenne du patrimoine culturel et l'animation RICCIACVM 3D invite le public à une visite digitale de l'agglomération antique lors de son apogée. Un modèle tridimensionnel généré par ordinateur de l'ensemble de l'agglomération sert de base pour l'animation.

Lors de son allocution, le secrétaire d'État à la Culture, Guy Arendt, s'est félicité de cette initiative:«Il est très difficile de s'imaginer qu'une importante agglomération gallo-romaine se trouvait ici-même et cette présentation digitale nous permet de mieux comprendre le site et ses dimensions. L'évolution technologique ouvre de nouvelles portes, aussi au niveau de la culture et du patrimoine. Il est important de les promouvoir afin de sensibiliser de nouveaux publics sur notre passé et l'histoire de notre pays.»

L'animation 3D sera montrée dans le cadre du Centre régional de recherche archéologique de Dalheim et les moyens technologiques permettent d'adapter l'animation en fonction des recherches archéologiques effectuées sur le site.