Och Leit deenen et un allem feelt , hunn ee Recht op Zougang zur Kultur.

"Caritas accueil et Solidarité" huet duerfir zanter zwee Joer de Creativ Atelier "Creamisu", fir Leit déi op der Strooss liewen.





Creativ Atelier "Creamisu" (21.09.2018) Projete realiséieren, dat mat Leit déi op der Strooss liewen, dat huet sech "Creamisu" mat Ënnerstëtzung vum Serge Tonnar op de Fändel geschriwwen.

Elo gouf ee Projet realiséiert, wou mat Museker, ënnert dem Impuls vum Serge Tonnar , 4 Lidder mat Videoclippe geschriwwen an opgeholl hunn, dat ënnert dem Titel: " Mär sinn aarme Sai".





Présentation du projet « Mär sinn aarme Sai »

Par la présente, Caritas Accueil et Solidarité asbl, Serge Tonnar, Alex Heyar et les artistes de l’atelier Creamisu ont le plaisir d’inviter la presse à la présentation du projet qu’ils ont réalisé ensemble.

« Mär sinn aarme Sai » est le résultat d'un atelier de songwriting avec Serge Tonnar et Alex Heyar (Moof) et les artistes de l’atelier Creamisu. Pour rappel, l’atelier Creamisu est un espace socioculturel de rencontre et d’expression artistique dédié aux personnes vivant en situation de grande précarité ou d’exclusion.



Son objectif est de leur permettre non seulement de rompre avec la monotonie de leur quotidien difficile, mais aussi et avant tout de s’exprimer. Le résultat du projet est ainsi l’expression du vécu et du ressenti de personnes qui vivent en marge de notre société et qui n’ont que rarement la possibilité de se faire entendre.

Les chansons, issues de cet atelier et qui feront partie d’un CD du même titre, ont été mises en images par Laurent Prim.