Um Programm stinn eng sëllechen Installatiounen dobaussen, vu renomméierten Designer wéi dem Max Steffe an dem Daan Roosegaarde; 5 grouss Ausstellungen ënner anerem am Mudam, am Casino an am Cercle Cité; an am Ganze bal 30 Eventer, Konferenz a Renconteren.

Ënnert dem Motto „Me Craft – You Industry – We Design“, also iwwersat „Ech Handwierk – Du Industrie - Mir Design“ steet eis Haaptstad fir iwwer 1 Mount ganz am Fokus vum Design. De But wär eng Definitioun ze ginn, wat Design eigentlech ass, erkläert d'Organisatrice Anna Loporcaro.



"Wat mer wichteg war, ass einfach ze weisen, dass déi Kategorisatioun, sief et elo vum Handwierk oder vun der Industrie, do hannendrun stécht ëmmer een Designer. Dat ass de Fil rouge an de Fil conducteur bei all den Aktiounen an all den Aktivitéiten. Iergendwann ass et vun iergendengem iwwerluecht ginn, wéi kréien ech dat, wéi maachen ech dat. An egal wéi een et mécht, ob et een Handwierker war oder industriell produzéiert ass, et ass à la base nogeduecht ginn vun engem Designer an dat ass eigentlech d'Essenz selwer vun der Aarbecht vun engem Designer."





Presentatioun am @mudamlux vun der 5. Editioun vum #DesignCity LX Festival, deen den ëffentleche Raum nees mat Kreativitéit, Design a Kultur fëllt. De Motto ass dës Kéier « Me craft - You industry - We design » (19.10-18.11.18) https://t.co/0txP0WDMMn pic.twitter.com/4FX6n8NOuT — Kulturministère Lux. (@kult_min) September 24, 2018

De Schwéierpunkt vum Design Festival läit dëst Joer um Kierchbierg.Och a punkto Evenementer a Workshoppe gëtt vill gebueden. D'Patricia Urquiola, eng vun de bekanntsten Designerinne weltwäit, hält zum Beispill eng Konferenz iwwer d'Relatioun tëscht Handwierk an Innovatioun am Mudam. An d'Curatrice huet och nach zwou aner Suggestiounen.Déi lescht Editioun 2016 huet op ronn 26.000 Visiteuren an d'Institutiounen an op d'Evenementer gezunn, sou d'Anna Loporcaro. Ma natierlech kéinten et der nach eng gutt Partie méi gewiescht sinn, déi d'Installatiounen am ëffentleche Raum gekuckt hunn. Déi lescht Editioun viru 2 Joer war zwar am Fréijoer, ma och elo am Hierscht rechent ee mat op d'mannst genee sou vill Leit, sou nach d'Curatrice vum Design Festival.