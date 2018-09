Chamberwalen um Filmpräis 2018 (24.09.2018) Wéi stinn d'Promien aus der Kulturzeen géigeniwwer dem Walkampf?

Et ass en Thema wat den Ament omnipresent ass: d’Chamberswalen. Dofir hu mir d’Geleeënheet genotzt fir de Promie aus der Kulturzeen op de Zant ze fillen. Wien suivéiert de Walkampf? Wien guer net? A virun allem: wien ass scho mol vun enger Partei gefrot gi fir sech mat opzestellen? Dat hu mir nogefrot!

De “Who is Who” vun der Lëtzebuerger Gesellschaft huet sech e Samschdeg um Filmpräis gewisen. An do stoungen net nëmme Filmer am Mëttelpunkt, mee och d’Walen. Well a knapp dräi Wochen ass et souwäit – a bis dohi kënnt ee wuel net laanscht dat Thema, ob ee wëll oder net. De Realisateur Andy Bausch zum Beispill wéilt am léifsten aus all de Wal-Broschüren aus der Bréifkëscht e Collage maache fir d’Absurditéit duerzestellen. Wien hie wiele soll, wéisst hien nach net. “Ech weess awer wien ech NET wëll wielen”, esou den Andy Bausch.





Den Auteur Guy Helminger par konter huet säi Choix scho gemaach, vue dass hien an Däitschland lieft a per Bréifwal huet missen ofstëmmen. A sengen Ae géing d’Kultur an de Wal-Programmer ze kuerz kommen. An dofir gëtt esou een Event wéi de Filmpräis och gär mol als Plattform genotzt fir d’Politik op Problemer opmierksam ze maache – wéi zum Beispill dass de Filmsecteur méi Sue bräicht.

Mee ëmgedréint profitéieren d’Politiker vläicht och vun der Méiglechkeet fir nei Kandidaten ze rekrutéieren? Ëmmerhin ass et näischt Aussergewéinleches deen een oder anere Promi op enger Wallëscht ze fannen. An effektiv ass den Andy Bausch scho mol gefrot ginn, verréit hien eis. Vu wéi enger Partei déi Ufro komm ass, seet hien eis awer net. Op alle Fall wier hien net interesséiert. “Ech si kee politesche Mënsch”, seet den Andy Bausch dozou.

Aner Promien aus der Filmbranche, wéi den Tommy Schlesser oder den Alexandre Espigares, iwwerloossen dat mat der Politik léiwer de Politiker. Den Animatiounsfilm-Realisateur Alexandre Espigares géing Konscht net gär mat Politik vermëschen. An den Tommy Schlesser gëtt zou, dass hien sech einfach net genuch domat auskennt.

Op engem Walplakat gesi mir eis Promie vum Filmpräis also wuel net esou séier.