© Daniel Vinkowski (RTL)

Nodeems déi groussherzoglech Koppel d’Bändchen duerchgeschnidden hat, gouft eng grouss Visite guidée, an all Mënsch war begeeschtert vun der spannender Architektur eng gelonge Mëschung vun Al an Néi, och den Direkter vum Fonds Belval, de Luc Dahmen. D'Expressioun an d'Funktioun ginn hei Hand an Hand, sou dass d'Gebai wierklech eppes ganz Spezielles ass. Och d'Oppenheet no baussen géif d'Hemmschwell erofsetzen, iwwerhaapt an eng Bibliothéik eranzegoen.

Luc Dahmen – Directeur Fonds Belval



A wann een erakënnt an dat neit Gebai, dat offiziell “Luxembourg Learning Center” heescht, ass et esou flott ageriicht mat sengem 1000 Liesplaatzen, dat een sech direkt dobanne wuel fillt. D’Directrice vun der Bibliothéik, d’Marie Pierre Pausch erkläert, dass een vun Ufank un wollt eng Plaz vum Liewe schafen, op där een dann eppes Neies erliewe oder leiere kéint.







Et gesäit een, dass de Responsabelen de soziale Fakteur beim Schafen vun der Maison du Livre wichteg war an ass.

Marie Pierre Pausch – Directrice – Lieu de Vie



Dir kënnt eng éischt virtuell Visitt maachen op https://llc.uni.lu/de/. Awer am beschten emol selwer kucke goen.