D'Lëtzebuerger Filmindustrie ass opbruecht (24.09.2018) Si hat virun e puer Méint op Existenzängscht fir eng 1.000 Mataarbechter vum Secteur higewisen, wann d'Subside fir de Film-Fong ëmmer méi kleng ginn.

Eleganz, Glamour a sech feiere beim Lëtzebuerger Filmpräis dëse Weekend. Mee de Secteur huet och finanziell Suergen. Um RTL-Mikro vum Christiane Kremer hat den Direkter vum Filmfong skizzéiert: "Mir probéieren déi Suen, déi mir vun der Regierung kréien en bon père de famille an den Developpement vum Secteur ze stiechen an ze verwalten.Et ass e Fait, dass de Budget stabel bliwwen ass, dass méi Leit hei schaffen a méi Filmer gedréint ginn an dofir brauche mir Suen, fir de Secteur op deem Niveau stoen ze loossen."Den aktuelle Budget vu 34 Milliounen Euro ass elo ganz séier opgebraucht ginn. Well an de leschte Joren hu sech d'Produktiounsfirmaen an d'Projeten multiplizéiert an d'Mëttelen droen nieft klasseschen Long-Métragen, och Serien, Animatioun a Virtuell-Realitéit-Produktiounen.Wann ee sech mat Politiker ënnerhält, gi Professionalitéit a Qualitéit ervirgestrach. Grondsätzlech soll een de Secteur ënnerstëtzen.Den LSAP-Deputéierten Franz Fayot seet et misst een de Secteur ënnerstëtzen a sech virun enger Erhéijung vum Budget net verschléissen.D'Sam Tanson, Deputéiert vun Déi Gréng ënnersträicht, dass vill Leit an deem Secteur schaffen a wann ee wéilt, dass déi Branche hei bestoe bleift, da misst ee se stäerken.D'Octavie Modert, CSV-Deputéiert erzielt, dass de Secteur eng immens gutt Entwécklung gehat hätt déi lescht 25 Joer an dass en elo international Unerkennung kritt hätt an dofir misst en och genuch Mëttelen zur Verfügung gestallt kréien.Vum Medieminister Xavier Bettel, deen en Audit an Optrag ginn huet, ass een um Filmpräis de Samschden awer net vill gewuer ginn. De Ressortminister fir de Filmsecteur seet hien hätt sech staark gemaach fir d'Filmindustrie an et misst een nach weider un e puer Schrauwen dréinen.D'Deputéiert Sam Tanson war iwwert eng Question parlementaire gewuer ginn, datt de Staatsministère en Audit duerchféiere léist. Dat war am Juli. Et gëtt op e breeden Debat gedrängt.D'Sam Tanson weess perséinlech nach net, wat an deem Audit erauskomm wier a wier frou, wann dat elo emol public gemaach géing ginn. De Franz Fayot erkläert, dass een net einfach de Krunn kéint opmaachen, ma et misst een och diskutéiere ronderëm de Fonctionnement an d'Gouvernance vun deem Film-Fong. Och d'Octavie Modert huet ënnerstrach, dass een nach u verschiddenen Aspekter misst schaffen.De Staatsminister huet op Nofro hin erkläert, datt d'Diskussioune mat fënnef Beruffsassociatioune vum Filmsecteur weidergefouert ginn. Gespréicher wäit ewech vun de Projecteure vun der Ëffentlechkeet. An dat bis no de Walen.