Kierchbierg/Reportage Monique Kater



Dee Plateau war iwwer d'Joerhonnerten zwar net andauernd, mee ëmmer nees intressant fir déi, déi iwwer Lëtzebuerg eppes ze soen haten: jidderee kennt d'Dräi-Eechelen – mee kaum ee weess, dass et och ënnert dem Nazi-Regimm Pläng gouf fir d'Entwécklung vun dësem Stater Quartier: Dëst a weider Kuriéises gouf een op enger Konferenz zu Buerglënster am Schlass gewuer.

Am Bierger Schlass iwwer de Kierchbierg schwätzen, ass u sech scho kuriéis. De Kierchbierg war och emol en Duerf – haut: e Quartier, dee rasant wiisst a wou amplaz Baueren, Rousenziichter a wëllen Déieren – jo jo, de Mansfeld hat där richteg Geféierlecher a sengem Déieregaart lafen, haut Banken a soss Büros-Gebaier dominéieren, an da natierlech och Europa! Fir op de Kierchbierg huet ee misse biergop biergof goen, sou wéi d'Réimer: op haut gekuckt tëscht Rouder Bréck a Fort Thüngen goung de Wee, op der Stater Säit dann ënnert dem Bou erduerch beim Schéieschlach; duerno gouf de Kiem d'Groussgaass.

An du koum den Hubert Ritter, als Urbanist am Deutschen Reich, net frou mat franséischem Architekturstil, hat dee Mann de Kierchbierg a säi PAG vun der Stad mat erageholl – och dat ass en Thema op der Konferenz vum John Voncken vu Sites et Monument.

A weider mat kuriéise Geschichten: D'Stabilitéit vun der Rouder Bréck ass mat Panzer getest ginn, an et kann een an hire Been d'Trape goen, mat hir koum d'Héichhaus, an hei direkt emol eng flott urbanistesch Symbolik vun Ugangs 1900 an dem Premier Paul Eyschen, bis an d'60er eran – egal ob Zoufall oder net!

Elo e bësse méi seriö. An der Konferenz iwwer de Kierchbierger Plateau kritt een awer och Informatiounen iwwer d'Mentalitéit vun de Banken, déi op de Bierg koumen, ganz berühmt Architekten oder Bauhäre sinn ugetrueden, fir d'Konkurrenz mat hirer Kreatioun z'iwwertreffen, d'Deutsche Bank an de Gottfried Böhm gehéieren an dës Kategorie. De John Voncken vu Sites et Monuments schwäermt als Architekt awer och fir dat éischt Gebai vun der Europäescher Investitiounsbank.

De Kierchbierg wäert sech weider veränneren -stänneg, séier a massiv -intressant fir Urbanisten a soss Experten, schonn eleng duerch déi sëlleche Couchen, déi sech am Laf vun der Zäit openeentässelen.