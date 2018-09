Fir hir Master-Aarbecht huet d’Lisi Gehrend Done gesammelt, fir eng alternativ High-School am West Village ze bemolen.

Lëtzebuerger Konscht-Studentin hëlleft, gréisst Mauermolerei (25.09.2018) Fir hir Master-Aarbecht huet d’Lisi Gehrend Done gesammelt, fir eng alternativ High-School am West Village ze bemolen.

Am West Village, dem südwestlechen Deel vu Manhattan, dee charakteriséiert ass duerch déi méi niddreg Gebaier aus der Virkrichszäit. De Lëtzebuerger Artist Eric Mangen besprayed hei eng Schoul. Eng alternativ High School fir Jonker mat problematescher Vergaangenheet. Wéi de Moler Jean-Michel Basquiat oder de Rapper a Schauspiller Mos Def, déi hei als Jugendlech eng zweet Chance kruten.

Hannert dësem Projet stécht Lëtzebuergerin Lisi Gehrend, déi zu New York bei Konscht, Droit a Business studéiert. Nieft dem Eric senger Mauer soll dës ganz Säit vun der Schoul bemoolt ginn. Ee ganze Block laang, 6 Stäck héich. Eng Mauer, déi um Lisi sengem Wee op de Metro läit an déi jonk Konschtstudentin vun Ufank un intrigéiert huet.

Street art ass e feste Bestanddeel vum New Yorker Stadbild. Wéi de Basquiat an de 70er Joren op d’Mauere vu Brooklyn a Manhattan besprëtzt huet, war dëst nach streng verbueden a verpöhnt. Haut invitéieren Immobilibesëtzer d’Artiste souguer dofir. An d’Stad New York stellt den Houston Bowery Wall exclusiv fir urban art zur Verfügung.

Ee vun de bekannteste Street Art-Kënschtler vun der Welt ass de Brasilianer Edouardo Kobra, dee jo och d‘Mauer vun der City AS mole soll.





D’Motiv vun den Immigranten op der City as school, ass keen Zoufall. Engersäits gi vill Kanner vun Immigranten hei an d’Schoul. Anerersäits ass just vis-à-vis den Department of homeland security. Den Immigratiounsbüro, dee regelméisseg Manifestante viru senger Dier huet.

Fir d’Lisi ass et d’Ofschlossaarbecht vu sengem Master bei Christies Education, dem prestigiéisen Auktiounshaus seng Schoul. Nom Konschtbachelor zu Wien ass hatt am September 2017 heihinner eng Spezialisatioun maache komm. D'Studentin huet an de leschte Méint vill Lëtzebuerger zu New York, awer och doheem, fir säi Projet mobiliséiert. 17.000€ koumen esou zesummen.