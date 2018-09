© Tom Zeimet © MDDI © MDDI © MDDI © Tom Zeimet / RTL Télé Lëtzebuerg © Tom Zeimet / RTL Télé Lëtzebuerg © Tom Zeimet / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Architekt ass de Büro Valentiny hvp architects s.à r.l.

Communiqué vun der Regierung

Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures

En date du 26 septembre 2018, Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, a assisté à la pose de la 1re pierre du futur Centre mosellan à Ehnen.

La finalité du projet de réaménagement et d'extension est la création d'un Centre mosellan touristique et viticole à Ehnen, respectant l'architecture et le cachet des anciennes bâtisses des maisons Wellenstein, Schëntgen et Kelterhaus, classées monuments nationaux.

La nouvelle construction comprendra l'espace d'accueil avec son bistrot et sa vinothèque.

Les espaces extérieurs vont compléter les aménagements existants et accueilleront une station de bicyclettes devant la nouvelle entrée principale, promouvant ainsi la mobilité douce.

«Le défi consistait à combiner les constructions existantes protégées, datant des XVIe et XVIIIe siècles, avec un projet de rénovation et d'extension permettant un fonctionnement moderne et efficace d'un nouveau centre d'intérêt dans l'Est du pays», a precisé Carole Dieschbourg.

e budget total de la transformation est de 5.000.000 euros.







Auszuch aus dem Pressedossier



Description du site



La finalité du projet de réaménagement et d’extension est la création d’un Centre mosellan touristique et viticole à Ehnen, respectant l’architecture et le cachet des anciennes bâtisses des maisons Wellenstein, Schëntgen et Kelterhaus, classées monuments nationaux.



Le site composé de la maison de maître, des annexes viticoles et les cours intérieures forme une diversité architecturale et une composition urbaine remarquable. Ainsi, cet ensemble imposant définit le caractère et la qualité architecturale des abords mosellans à Ehnen. Situés à proximité du centre du village, ces bâtisses ont su développer à travers le temps une affinité étroite et sensible avec le fleuve, la vallée et les vignobles.



Les constructions existantes protégées, datant des XVIème et XVIIIème siècles, seront transformées et rénovées. Une nouvelle construction, créant un espace d’accueil couvert, complètera le volume bâti.



Nouvelle construction



La nouvelle construction comprendra l’espace d’accueil avec son bistrot et sa vinothèque. Elle sera composée d’une structure à ossature en bois ancrée sur une dalle massive en béton armé et recouverte d’un revêtement en cuivre.



A l’intérieur, la charpente restera visible et formera avec les revêtements en bois un espace noble et chaleureux pour la vinothèque et le bistrot. Deux grandes baies vitrées permettront la vue sur la Moselle ainsi que sur la cour intérieure.



Le bistrot, d’une capacité de 50 personnes, sera alimenté par une nouvelle cuisine, aménagée dans les bâtiments annexes, à l’arrière du site.



Maison Schëntgen



La maison Schëntgen, dont les origines remontent au XVIème siècle, sera rénovée et adaptée en étroite collaboration avec les Services des sites et monuments nationaux. Après assainissement, le bâtiment hébergera le nouvel accueil ainsi que la majorité des salles d’exposition.



Maison Wellenstein



Dans la partie reliant la Maison Wellenstein à la Maison Schëntgen, outre les rénovations sanitaires, le concept prévoit l’aménagement d’une bibliothèque et d’un espace lounge. Les communications verticales, notamment l’ascenseur, seront disposées dans cet espace.



Maison Kelterhaus



Les travaux seront essenteillement d’ordre technique, esthétique ou liés à la mise en conformité du bâtiment. Le Kelterhaus comprendra une grande salle voûtée au sous-sol ainsi qu’une salle multifonctionnelle pour 170 personnes à l’étage. La nouvelle cuisine aménagée dans les annexes de la Maison Kelterhaus desservira les salles et le bistrot de la nouvelle construction.



Aménagements extérieurs



Les espaces extérieurs vont compléter les aménagements existants et accueilleront une station de bicyclettes devant la nouvelle entrée principale, promouvant ainsi la mobilité douce.