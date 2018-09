Definitiv Versioun vum Kulturentwécklungsplang presentéiert (27.09.2018) De Staatssekretär am Kulturministère Guy Arendt war bei der Presentatioun der Meenung, datt eng nächst Regierung net laanscht de KEP kéim.





Am Kinneksbond gouf déi definitiv Versioun vum KEP, also vum Kulturentwécklungsplang, virgestallt.



2016 war déi 1. Editioun iwwerhaapt vun de Kulturassisen, zejoert en Tëschebilan, mat dertëscht intensive Consultatiounen an Aarbechtsgruppen, an am Juni gouf déi provisoresch Versioun presentéiert.



D'Recommandatiounen, déi zanter Enn Juni erakoumen, gouf de sougenannte KEP restrukturéiert, fir eng präzis a kohärent Versioun ze hunn.



De Coordinateur Jo Kox erwaart sech elo ganz einfach een eenzege Saz: De KEP géif bis 2018-28 ëmgesat ginn, mä déi 62 Recommandatioune kéinten natierlech net a 5 Joer ofgehaakt sinn, well d'Acteuren all aner Prioritéiten hunn. Et misst een och de politesche Wëllen hunn, fir iwwer déi 1% ze goen.



Um Freideg steet de Kulturentwécklungsplang iwwregens um Ordre du Jour vum Regierungsrot, fir vun all de Membere vun der Regierung kënne guttgeheescht ze ginn, dat huet de Staatssekretär am Kulturministère Guy Arendt bei der Presentatioun ugekënnegt. An hien huet betount, datt eng nächst Regierung net laanscht de KEP kéim.



Schreiwes vum Ministère

Présentation du « Kulturentwécklungsplang » (27.09.2018)



Communiqué par: ministère de la Culture

La version définitive du « Kulturentwécklungsplang 2018-2028 » (Plan de développement culturel) a été présentée le 27 septembre 2018 par le secrétaire d'Etat à la Culture, Guy Arendt et le coordinateur du KEP Jo Kox au centre culturel Kinneksbond à Mamer. Ce plan a été élaboré dans le cadre d'un processus participatif qui a duré plus de 2 années.



A peu près 130 acteurs culturels ont participé à la présentation de la version définitive du KEP 1.0, lors de laquelle le secrétaire d'Etat a souligné qu'il ne s'agit du plan d'action du secrétaire d'Etat ou du ministère de la Culture, mais : « Ce plan est le fruit de nombreuses réunions, de longues discussions et de consultations intenses et constitue finalement une feuille de route en matière de politique culturelle et de développement de la scène culturelle. »



Le Plan de développement culturel a aussi été complété par une préfiguration de la mise en œuvre du plan d'action reprenant les 62 recommandations du plan ainsi qu'un timing concret.



Guy Arendt a remercié Jo Kox et toutes les personnes qui ont participé, de manière directe ou indirecte, à la rédaction du document : « Le KEP 1.0 est un pas important pour définir et développer la mise en œuvre de la stratégie culturelle et du plan d'action sur les 10 prochaines années. »



Le KEP 1.0 sera accompagné par une évaluation permanente, que ce soit en dialogue avec les acteurs culturels ou dans le cadre de débats politiques.



Le document KEP 1.0 et les annexes y afférentes peuvent être consultés sur le site internet www.kep.public.lu.