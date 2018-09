Eng ganz Partie nei Produktioune sti bis Juni nees um Programm: Liesungen, e Musek-Owend, een Theater-Musek-Owend a wéi ëmmer vill Aktualitéit, Literatur, Engagement an d'Loscht ze experimentéieren.





Nei Saison am Kasemattentheater / Rep. Christiane Kremer



Genee dat ass d'Charakteristik vum Kasemattentheater zu Bouneweg. Kritesch, literaresch Inzenéierungen, ma och nei innovativ Produktiounen. Dës Saison leeft alles ënnert dem Motto "Dat Privat ass politesch", erkläert den Directeur artistique Marc Limpach.

"D'lescht Joer hate mir Rietspopulismus. Dëst Joer hu mer eis iwwerluecht, och mat engem klenge Clin d'oeil un déi al 68er, "Das Private ist politisch" an dann awer mat der Konsequenz "Kultur macht frei". Dat heescht, dass mer vläicht net déi Themen op eng direkt politesch Aart a Weis uginn, mee méi am Private vun de Figuren ausginn. Dass mer Wäert drop geluecht hunn, dass d'Figuren an d'Geschicht am Mëttelpunkt stinn a wou déi politesch Konsequenz op zweeter Plaz eréischt hannendrun kënnt."

Jonk Lëtzebuergesch Talenter kréien op der klenger Bühn zu Bouneweg eng Plattform gebueden, ma och bekannten Auteuren an hir literaresch Texter stinn am Kasemattentheater all Saison am Fokus.

Marc Limpach: "Doduerch si mer ganz frou, eng nei Uropféierung vum Guy Helminger dës Saison ze hunn, wou et ëm Online-Dating geet a wat dat mat de Mënschen an eiser Gesellschaft mécht. Dann hu mer och eng nei Fassung vum Chekhov sengen Dräi Schwësteren. Dat gëtt vum Ian De Toffoli op Lëtzebuergesch iwwersat a vum Daliah Kentges inzenéiert, wat fir d'éischt seng eege Regie mécht. Dat ass jo och eng Traditioun vum Kasemattentheater, dass d'Leit eng Chance kréie, fir eng Regie kënnen ze maachen."



Och Co-Produktioune mat aneren Haiser hu laang Traditioun zu Bouneweg. Theater kann een net an engem Elfenbein-Tuerm maachen, esou de Marc Limpach.



"Theater ass an enger Gesellschaft an natierlech ginn et aner Haiser an dat ass immens produktiv, fir eis fir mat deenen och een Austausch ze hunn. Mir hunn elo zanter e puer Joren, wou mir ëmmer eng thematesch Liesung an de Mëttelpunkt stellen an dës Kéier ass dat dann, dass Kultur kee Luxus ass a wou mir eigentlech Texter iwwer d'Kulturpolitik an d'Wichtegkeet vun der Kultur schwätzen an dat maache mir zesumme mam TOL a mam Centaure."



Wien duerch dat klengt Bichelche vum Kasemattentheater bliedert, fënnt den een oder aneren interessante Projet; iwwer den Doud, vu Fraen un der Steier bis bei d'Cojellico's Jangen. De Wee op Bouneweg lount sech.