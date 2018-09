Am Creative Hub 1535 hunn elo och Museker hir Plaz (30.09.2018) Zu Déifferdeng um Site vum Creative Hub 1535 gouf haut offiziell de Bâtiment C ageweit.

9 Proufsäll an e professionellen Tounstudio verdeelt op 2 Stäck, respektiv ronn 1.000 Metercarré, déi eleng der Musek zur Verfügung stinn. Dat ass de Sonotron zu Déifferdeng.Nom Motto, First come first served, also den éischten ass vir, kënne sech Museker a Bands vun Enn dës Joers un online mellen a fir 5-8 Euro Prouwe vu jee 2 Stonne reservéieren.De groussen Tounstudio gëtt nach offiziell ausgeschriwwen an duerno vun engem privaten Entrepreneur exploitéiert. Mat Concerte goufen den 130 Quadratmeter grousse Sall mat Bühn grad wéi de Raum an deem d’Musek gemixt gëtt awer um Sonndeg schonn ageweit.Um zweeten an drëtte Stack vum Bâtiment C hu sech och weider Kreativschaffender néiergelooss. An Tëschenzäit schaffen um Site vum 1535 zu Déifferdeng all Dag iwwer 500 Leit a méi wéi 55 verschiddene Betriber.