CinEast Festival / Reportage Claudia Kollwelter



Mat Georgien, als neit Land wat dëst Joer dobäi ass, sinn et antëscht 20 verschidde Länner, déi Deel vum Festival sinn. En neie Site ass fir d'Editioun 2018 och dobäi nämlech den CNA zu Diddeleng. Nieft sëlleche Filmer an Debate stinn och nees eng ganz Rëtsch Concerten um Programm an eng Expo.



D'Thema vun der 11. Editioun ass d'Identitéit - fir d'Organisateuren huet sech mat der Kris an Europa d'Fro gestallt op et sech net vill méi ëm eng Identitéitskris géif handelen.



D'Fotosausstellung, déi am Neimënster gewise gëtt, dréit och ëm d'Identitéiten. Iwwer 150 Fotoe ginn hei gewisen.



Ma de Fokus läit awer natierlech op de Filmer - vu longs métragen iwwer Documentairen a Kuerz-Filmer. Dorënner zum Beispill den Documentaire "The Other Side of Everything".



6 Ciné-Debate si programméiert, wou also no der Projektioun mat Invitéeën iwwert en Thema diskutéiert wäert ginn. Iwwert Nationalismus a Populismus geet et zum Beispill nom Documentaire "When the war comes".



En internationale Jury, dorënner och de Lëtzebuerger Realisateur Govinda Van Maele, entscheet um Enn vum Festival iwwert de Gewënner an der offizieller Kompetitioun. Nieft de Filmer wäerten awer sécherlech och d'Soiréeë mat zum Beispill Balkan Musek oder kulinareschen Spezialitéiten, wéi bei de leschten Editiounen, de Public unzéien.





Mëttel- an Ost-Europa steet vun en Donneschdeg un nees am Zentrum beim CinEast Festival zu Lëtzebuerg. Dësen dauert vum 4. bis den 21. Oktober.