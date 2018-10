© AFP

Den armenesch-franséische Sänger, Komponist an Acteur ass 1924 am Paräisser Quartier Latin an aarme Verhältnisser op d'Welt komm. Seng Eltere, eng Kënschtlerkoppel, ware geflücht, fir dem Vëlkermord an Armenien am Joer 1915 z'entkommen.Den Duerchbroch hat de Sänger 1946, wéi d'Édith Piaf op hien opmierksam ginn ass an hie mat op hir Tournée duerch Frankräich an d'USA geholl huet.Iwwer dausend Lidder an dat a 5 Sprooche goufe vum Charles Aznavour interpretéiert. Iwwer 100 Placke sinn an de Joren entstan an hie war ee vun den international bekanntste Sänger. A senge Lidder geet et virun allem ëm d'Léift.Seng bekanntste Wierker sinn: