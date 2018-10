Vill Froe ronderëm de Lëtzebuerger Filmfong (01.10.2018) De Lëtzebuerger Filmfong huet am Laf vum leschte Joer Ronn 30 Milliounen un finanziellen Hëllefe fir audiovisuell Produktiounen accordéiert.

119 Demandë goufen am Ganze gestallt an de "Comité de sélection" huet ronn 54 Prozent vun de Projete Suen attribuéiert.





Bilan vum Filmfong/Reportage Annick Goerens



Ronderëm de Fonctionnement vum Filmfong, deen zum Beispill 2018 eng 34 Milliounen Euro Budget zur Verfügung huet, fir Filmprojeten ze ënnerstëtzen, goufe sech an der Lescht besonnesch vill Froe gestallt. D'Annick Goerens huet dofir de Méindeg de Moien op der offizieller Bilanspressekonferenz vum Filmfong versicht endlech mol Äntwerten ze kréien.

Nom Filmpräis gouf bei eis op der Antenn zum Beispill d'Fro opgeworf, wéi de Comité de sélection am Fong fonctionnéiert. D'Verdeele vun de Suen ass op engem Punktesystem opgebaut, wéi den Direkter vum Filmfong Guy Daleiden erkläert.

Fir d'éischt misst mol de Projet ausgewielt gi vum Comité de sélection an da géing op der Basis vum Budget a vun den Depensë festgehale ginn, wéi vill ee géing ausginn.

Mat dem Punktesystem wär een awer net méi zefridden, et wär dofir och een neien an der Maach, deen am Laf vum nächste Joer soll presentéiert ginn. Et gëtt also no Punkte verdeelt, a wie kontrolléiert op dës Punkten och agehale ginn? Dat wier alles ganz transparent, ënnersträicht den Direkter vum Filmfong.



Et géif kee geneeë Chiffer ginn, wéi vill Produktiounen zum Schluss Sue missten zeréckginn, et dierften der awer just wéineg sinn, seet den Direkter vum Filmfong.

Och onofhängeg Auditeure si verschiddene Froen op Demande vun der Regierung nogaangen. Op den Audit gëtt mat Spannung gewaart, d'Dokument ass bis ewell nach net publique.



Offizielle Communiqué

Le Film Fund Luxembourg présente ses chiffres et dresse le bilan de ses activités pour l'année 2017 (01.10.2018)



Communiqué par: Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

Guy Daleiden, directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, et Jean-Louis Scheffen, président du Comité de sélection du Fonds, ont exposé leurs résultats et rapports d'activités pour l'année 2017.



30.108.292 euros d'aides financières sélectives ont été accordées, dont 1.512.780 euros pour l'aide à l'écriture et/ou au développement (dont 1 projet de réalité virtuelle et un projet transmédia) et 26.980.012 euros pour l'aide à la production (dont 1 projet de réalité virtuelle). Des aides à la production CineWorld ont été attribuées pour un montant total de 1.615.500 euros.

Le Fonds a également accordé des aides à la promotion à hauteur de 206.213 euros, ainsi que des subsides divers au secteur pour un montant de 98.426 euros. 10 aides ont été allouées à des auteurs pour un montant de 97.500 euros.



Dans le cadre de sa mission de promotion, le Fonds a assuré une présence sur divers marchés et forums internationaux et a participé à des missions économiques de prospection.



3 nouveaux accords de coproduction ont été signés par le gouvernement luxembourgeois (avec le Canada et la Chine mais aussi la Convention européenne révisée du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique). Ces conventions visent à favoriser le développement des coproductions cinématographiques entre le Luxembourg et ses partenaires étrangers.



Dans le cadre du partenariat avec RTL Télé Lëtzebuerg, les premiers épisodes de la sitcom intitulée Zemmer ze verlounen sont diffusés sur le petit écran depuis le 11 septembre dernier.



Dans le domaine des nouveaux médias et en particulier celui de la réalité virtuelle et augmentée et du transmédia, le Fonds a poursuivi ses efforts en soutenant de telles initiatives à l'exemple du film Fan Club copoduit par a_BAHN et en se rendant sur des marchés dédiés afin d'approfondir toutes les possibilités qu'offrent aux producteurs le développement et la production de projets tournés vers le futur.



«Avec 6 films en tournage actuellement, 12 films d'animation en fabrication dans les studios et tout autant de travail au niveau de la post-production, on peut dire que le secteur de la production audiovisuel est actif. Depuis la rentrée, on a pu découvrir dans les salles obscures du Grand-Duché des films produits chez nous tels que Meng Kollegen aus dem All ou The Breadwinner. On attend également avec impatience le film Superjhemp retörns qui sortira le 24 octobre prochain», a souligné Guy Daleiden.

Lien utile: http://www.filmfund.lu/t/documents/(view)/1908