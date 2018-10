© Gilles Kayser

Faruk ass eng lëtzebuergesch Band a gëtt et nach net all ze laang an dierft am Grand-Duché wuel nach laang net jidderengem ee Begrëff sinn. Fir deen een oder aneren dierft sech dat awer elo änneren, well leschten Donneschdeg hu si eng éischt Single released. "All I See" heescht d'Lidd an dëst hu si selwer geschriwwen. De Yann Lepinois, de Benoit Arendt an de Christopher Ruf si bei enger Jamsession op d'Iddi komm, fir eng Band ze grënnen an un dëser Iddi hu si festgehalen an hunn et elo och fäerdegbruecht, fir hiert Lidd ze verëffentlechen.De Video gouf produzéiert vum Charel Simon a genau wéi d'Lidd, ass de Video ofwiesslungsräich a kreativ a versprécht Ënnerhalung. Déi dräi Museker ware vun hirem Succès, dee si zanter en Donneschdeg hunn, nawell iwwerrascht. Esou séier hat ee sech net erwaart, dass een eng Rei positiv Feedbacke géif kréien. Ma genau dat ass et, wat déi jonk Band motivéiert, fir weider hirer Passioun nozegoen.Weider Informatioune fannt Dir entweder op hirer Facebook-Säit , op hirem Youtube-Kanal oder op hirem Instagram-Profil

Hei d'Lidd "All I See"