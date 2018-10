Lëtzebuerger Filmfong: Eng Affär fir de Rechnungshaff? (04.10.2018) Bei deene ville Virwërf: Misst d'Cour des comptes net saiséiert ginn? Ma den Tenor ass partei-iwwergräifend deen nämmlechten: Et gëtt gewaart bis no de Walen.

D'Cour des Comptes kontrolléiert nämlech reegelméisseg d'Gestioun vu Finanze bei Organer, Etablissement-publicken an anere Servicer vum Staat. Awer just, wann dat esou am Gesetz iwwer d'Administratioun drasteet, wat net de Fall ass beim Filmfong. Déi eenzeg Instanz, déi à part vum Gesetz, soss nach d'Cour des comptes ka saiséieren, fir e Spezial-Rapport ze maachen, ass d'ComExBu, also d'Budgetskontrollkommissioun vun der Chamber.Den DP-Fraktiounschef Eugène Berger erkläert: "'t ass ganz einfach, dass elo rezent Diskussiounen iwwer den Filmfong entstane sinn an dass mer zanterdeem elo net an der ComExBu doriwwer diskutéiert hunn. Mä, wéi gesot, ech ka mer virstellen, dass eng nächst ComExBu sech doriwwer Gedanke wäert maachen an esou eng Decisioun hëlt."D'Kommissioun war awer en Donneschdeg de Moie fir d'lescht fir dës Legislaturperiod beieneen. Deemno gi sech d'Gedanken eréischt no de Wale gemaach.Déi leschte Kontroll vum Rechnungshaff iwwer de Filmfong war iwwregens e Spezial-Rapport vun 2003. Dat heescht, et gouf schonn iwwer 15 Joer keng staatlech Kontroll méi. Fir d'Presidentin vun der Budgetskontrollkommissioun, d'CSV-Deputéiert Diane Adehm, ass dat, well d'Diskussioun ronderëm de Filmfong eréischt no der Iwwerreechung vum Filmpräis héichgekacht ass."An ech mengen, et soll een elo virun de Walen net ufänken, do nach vill Polemik domat ze maachen. Mä ech ka mer virstellen, dass eng nächst Budgetskontrollkommissioun dat opgräife wäert an dass si och wäert enger Cour des comptes d'Missioun ginn, fir dat do ganz genee kucken ze goen", sou d'Diane Adehm.Déi Gréng, déi an hirem Walprogramm d'Kulturzeen méi ënnerstëtze wëllen an dobäi op Transparenz pochen, wëllen an dësem Fall den Audit vum Ministère ofwaarden. "Mir kréien an der ComExBu eng ganz Rei Resultater presentéiert. Wann et Irregularitéite soll ginn, da gi mer mat engem Optrag deem op d'Spur. Awer et soll een net mengen, dass bei all Etablissement public eppes net gutt geréiert gëtt. Mir waarden also op d'Resultat vum Audit [vun der Regierung]", sou d'Josée Lorsché vun déi Gréng. Deemno ass dat also och fir no de Walen.De Kontrollmechanismus u sech misst op de Leescht geholl ginn a vu dass d'Gesetz iwwer d'Cour des comptes vun 1999 ass, kéint ee roueg nach eng Kéier no 20 Joer Bilan zéien, fënnt d'Diane Adehm, déi selwer fréier Auditrice um Lëtzebuerger Rechnungshaff war."'t ass esou, dass mir verschidden Etablissement-publicken hei am Land hunn, wou d'Cour des comptes an der Loi organique virgesinn ass, a mir hu Verschiddener, wou se net virgesinn ass. D'Cour des comptes huet awer an hirem eegene Gesetz stoen, dass si kann iwwerall kucken goen, wou ëffentlech Gelder fléissen, ob déi dann och dem Zweck entspriechend agesat ginn. An et muss ee sech einfach eng Kéier no den Walen an aller Rou zesummesetzen, och mat der Cour des comptes selwer, an da kucken, fir eng eenheetlech Linn fir all d'Etablissement-publicken ze fannen, well 't ass wierklech net glécklech, dass déi eng kënne kontrolléiert ginn an déi aner musse kontrolléiert ginn. An dann ass ëmmer bëssi déi Zweegleisegkeet do."Den Tenor ass also partei-iwwergräifend deen nämmlechten: Et gëtt gewaart bis no de Walen. Et soll kee schlechte Wëlle sinn, mä e staarke politesche Wëlle kléngt wuel anescht ...