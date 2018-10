Industriell Baukultur zu Lëtzebuerg? (04.10.2018) Lëtzebuerg wëll seng Kandidatur, fir e weideren UNESCO-Programm stellen.

An der Gebléishal vun Esch-Belval gouf 2007 eng grouss Ausstellung organiséiert mam Titel "All we Need". Als Uleenung un deen Titel steet de Seminaire e Freideg ënnert dem Motto "Hallz We Need".Wéi gesäit d'Zukunft vun esou Gebaier wéi enger Gebléishal aus? Gëtt et eng Tëscheléisung tëschent Ofrappen an asepteschem Denkmalschutz?