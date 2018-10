Um Freideg de Moien ass dofir eng Zeremonie am Paräisser Hotel des Invalides geplangt, wou sech honnerte Leit erwaart ginn.

De franséische President Emmanuel Macron hält bei där Occasioun eng Ried. An der Nuecht vun e Sonnden op e Méinde war den Charles Aznavour am Alter vun 94 Joer am Süde vu Frankräich gestuerwen.