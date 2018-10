Theater fir déi méi Grouss...

Extrait "Sales gosses" (19.10.2018) Théâtre du Centaure

E Lëtzebuerger Documentaire iwwer d'Thema Migratioun.

Reportage iwwer "Grand H"



Mat der neier Saison an der neier Direktesch Carole Lorang presentéiert den Theater Esch och eng Programmatioun fir Jonker a Kanner. E Sonndeg ass den éischte Rendez-Vous mam Stéck "Le Grand Rond" fir Kanner vun 3 bis 7 Joer. Et geet et ëm e Krees, deen um Buedem vun der Bühn gemoolt ass an déi zwee Acteuren op der Bühn wëlle jidderee fir sech de Krees hunn."Le grand Rond" vun der belscher Trupp Le Berlue ass e Sonndeg um 5 Auer an nach nächst e Woch en Dënschdeg an en Donneschdeg um 3 Auer am Theater zu Esch..Am Centaure ass den Ament d'Stéck "Sales gosse" ze gesi mam Eugénie Anselin an der Haaptroll. D'Thema am Stéck ass de Mobbing an der Schoul. E Meedchen vun 11 Joer gëtt an der Schoul vun der Joffer ugestréckt, well et duerch seng Aart a Weis net richteg an de System passt. Um Virbild vun der Joffer, péngegen och d'Schoulkomeroden et."Sales gosses" ass den Ament am Theater am Dierfgen programméiert.Ëm de Konflikt tëscht der Migratiounspolitik an der Humanitéit geet et am Frédérique Buck hirem Documentaire "Grand H", deen op eng ganz minimalistesch Manéier e ganz mënschlechen Aspekt an d'Thematik era bréngt. 15 verschidde Persounen erzielen, wéi se sech an där Thematik engagéieren. Keen Decor, keng aner Biller déi een oflenken - de Bléck vun der Persoun, deen souzesoen op de Public geriicht ass, deen een ukuckt an engem erzielt wat et bedeit sech z'engagéieren, wat et emotional mat engem maache kann an wat alles domadder verbonnen ass, steet am Zentrum.De Film kann een den Ament nach am Utopia gesinn.

eege musikalesch Welt

Dat ass eng ganz onkonventionell Mëschung vu verschidde Genren, vu Klassik an Elektronik. Dat kléngt erfrëschend anescht an erënnert an de verschiddene Songs un existentiell Froen oder islännesch Landschaften. De Concert ass e Samschdeg den Owend an der Philharmonie.

E Concert Royal zu Veianen

Reportage iwwer Design City



Do dréit sech alles ëm de d'Liewen um Haff vum Louis XIV mat Fester, Juegten, Intrigen an Affairen. "Die Spiele von Versailles" ass e Sittespill mat Text a Musek - dat heescht historescht Gepoters vum Haff mat Musek vu Komponisten wéi Lully, Couperin, Marais, Charpentier an Debussy. Dat Ganzt ass e Sonndeg um 5 Auer an engem passende Kader: am Rittersall vum Schlass zu Veianen.A wien de Weekend an d'Stad geet dierft gesinn, datt en an enger Design City ass.Design City begéint ee baussen a bannen. Zum Deel am Mudam oder och am Gudde Wëllen.