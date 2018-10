19 Verlagen an Institutioune maache mat, eng 40 Auteuren a Moderateure sinn derbäi an iwwer 50 nei Bicher ginn um Stand presentéiert. Déi sinn a 4 verschiddene Sproochen, wat de Motto vum Lëtzebuerger Optrëtt ënnersträicht: Mat "Reading Luxembourg – Luxemburg, ein Sprachenparadies" stellt de Grand-Duché d'Méisproochegkeet, d'Villfalt an d'Dynamik vun der lëtzebuergescher Buchbranche an de Virdergrond.

Communiqué vum Kulturministère

