Déi spuenesch Opernsängerin Montserrat Caballé ass dout. Déi weltbekannte Sopranistin ass an der Nuecht op e Samschdeg am Alter vu 85 Joer an engem Spidol zu Barcelona gestuerwen.



An der Lescht hat si méi dacks mat gesondheetleche Problemer ze kämpfen.





D'Montserrat Caballé zesumme mat hirer Duechter Montserrat Martie am September 1997 beim Concert "World stars to kids of the world" zu Moskau.

An hirer joerzéngtelaanger Carrière huet si laang Zäit als déi beschte weiblech Sopran-Stëmm op der Welt gegollt an huet och ëmmer nees mat anere Weltstaren zesummegeschafft.Eent vun de bekanntste Lidder, wat och nach haut ëmmer mol nees am Radio ze héieren ass, ass sonner Zweiwel den Duett Barcelona, mam fréiere Queen-Sänger Freddie Mercury.