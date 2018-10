An der Muselmetropol Gréiwemaacher war de Samschdeg den Owend eng méi lass: "Longkaulemännchen" a Co waren um Dill an et gouf eng "Sound & Light"-Show.

© Jean Walté

De "Maacher Fakelzuch reloaded", also eng Neioplo vun der erfollegräicher éischter Editioun, ass de 6. Oktober um 19.30 Auer um Parking Kummert beim Kierfecht fortgaangen.Nieft Figuren aus dem Maacher Soeschatz an der Maacher Geschicht sinn opgetrueden: Harmonie Municipale, Chorale Municipale, "Muselfénkelcher", Museksschoul, Musektheaterveräin "Rhäifränsch" an "Spirit of the Highlands Pipes & Drums", zesumme mat de Pompjeeën an de Scouten.Kanner, déi matgaange sinn, konnten e Lampion mathuelen, wat der dann och vill gemaach hunn. Iwwerhaapt waren nees vill Leit komm, fir beim Fakelzuch matzegoen.

Offiziell Matdeelung



"Longkaulemännchen" und Co geben sich die Ehre

Beeindruckende "Sound & Light Show" bei der Pfarrkirche

Vom Parkplatz beim Friedhof durch die "Syrgasse" und die Luxemburger Straße, an der Zehntscheune vorbei durch die Poststraße und die Diedenhofener Straße zum "Prosteneek" und weiter durch die untere Großgasse bis zur Pfarrkirche, wird sich am Samstag, den 6. Oktober ab 19.30 Uhr der "Maacher Fakelzuch reloaded" bewegen. Auf dem neuen Marktplatz neben der Gemeinde ist nach der Abschlussfeier "open end" angesagt. Die Kulturkommission (Gruppe "Fakelzuch"), das Syndicat d'Initiative et de Tourisme und der lokale Foto-Club "Flash" haben dieses Event auf die Beine gestellt, zusammen mit Vereinen der Moselortschaft sowie mit etlichen Privatpersonen, die in die Rolle der historischen Gestalten schlüpfen werden.



Das seit Generationen gefürchtete "Longkaulemännchen" und seine Nachbarin, das stumme "Felsenfrächen", der Bauer, der den großen Brand von 1822 verschuldet hat, zusammen mit seiner Frau, der große französische Kaiser Napoléon, die emsige Waschfrau "Muedel" aus dem "Kundel", das Unikum Frantz Seimetz und der Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe, der mächtige Landrichter im Verhandeln mit einem armen Winzer, der Drehorgelkünstler Georgely und die eifrigen "Kondschafter", das emsige Zwergenvolk mit dem "Groesteenmännchen" als Chef sowie der bekannte Bänkelsänger namens "Blannen Theis"; sie alle haben die Einladung angenommen und kreuzen am Abend des 6. Oktober zusammen mit dem legendären Grevenmacher Nachtwächter zum historischen Treff auf.



Selbstverständlich werden die kulturellen Vereine der Moselmetropole, die Harmonie Municipale, die Chorale Municipale, die „Muselfénkelcher", die regionale Musikschule, der Musiktheaterverein „Rhäifränsch" und die „Spirit of the Highlands Pipes & Drums", zusammen mit dem Feuerwehrkorps und der Jugendfeuerwehr sowie der lokalen Pfadfindertruppe vor Ort sein und ihren Auftritt haben.



Gespannt dürfen Jung und Alt sein auf die Apotheose des „Fakelzuch", die grandiose „Light & Sound Show" mit besonderen Darstellungen des Moselstädtchens, aufgenommen von Mitgliedern des Foto-Club „Flash", begleitet von musikalischen Darbietungen aus „Maacher lieft 2002", die Christiane und Georges Urwald bereitwillig zur Verfügung gestellt haben.

Die hoffentlich recht zahlreichen großen und kleinen Zuschauer werden ihre Freude haben an diesem besonderen Geschehen, das auf dem kleinen Marktplatz neben der Gemeinde seinen krönenden Abschluss finden und später bei stimmungsvoller Musik ausklingen wird.



Auch Kindern, die mit ihren Eltern beim "Fakelzuch" dabei sein möchten, kommt eine Rolle zu: Sie dürfen bunten Lampions tragen, die man für diese besondere Gelegenheit in Grevenmacher erstehen kann, und die historischen Gestalten begleiten.

Stationen auf dem Weg

Der „Maacher Fakelzuch reloaded" startet am 6. Oktober um 19.30 Uhr auf dem Parkplatz beim Friedhof (Kummert). Weitere Stationen auf dem Weg sind beim Festungsturm in der Syr, beim Dechantenhaus, in der oberen Großgasse, bei der „Zéintscheier", auf dem „Prosteneek" sowie bei der Pfarrkirche, u. a. für die „Sound & Light Show". Das Event findet seinen Abschluss auf dem kleinen Marktplatz neben der Gemeinde, mit einem besonderen Auftritt sämtlicher Teilnehmer. Die Einladung für den „Maacher Fakelzuch reloaded" gilt demnach!

