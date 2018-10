© Bea Kneip

Fir déi gréisste Bicherfoire, déi bis nächste Sonndeg dauert, gi ronn 7.000 Participanten aus 105 Länner erwaart. Och Lëtzebuerg ass zu Frankfurt vertrueden. Ënnert dem Motto " "Reading Luxembourg – Luxemburg, ein Sprachenparadies" soll d'Méisproochegkeet, Diversitéit an Dynamik vun der Lëtzebuerger Bicherlandschaft op der gréisster internationaler Bicherfoire erëm gespigelt ginn. Lëtzebuerg ass mat 19 Editeuren a 40 Auteuren präsent.



Net manner wéi 50 nei Lëtzebuerger Publikatiounen a 4 Sproochen a vun all Genre ginn um Lëtzebuerger Stand presentéiert.



Am Virfeld vun der Bicherfoire hat de Staatssekretär am Kulturministère Guy Arendt drop higewisen, dass dëst Joer de Fokus besonnesch um professionellen Austausch läit.



Um 3 Auer haut de Mëtteg ass de Lëtzebuerger Stand a Präsens vum Guy Arendt op der 70ster Frankfurter Buchmesse offiziell opgemaach ginn. Vun e Mëttwoch un a bis e Sonndeg nach mat presentéieren sech 19 Editiounshaiser a ronn 40 Auteuren engem internationale Public.



Mat am Gepäck hu si méi wéi 50 nei Publikatiounen a 4 Sproochen, dorënner och prägnant Wierker aus de leschten 3 Joer déi fir Iwwersetzunge recommandéiert ginn. Ënnert dem Motto "Reading Luxembourg - Luxemburg, ein Sprachenparadies" hate sech um Stand an der Hal 4.1 eng sëlleche Visiteure, Journalisten, Schrëftsteller an aner Acteuren aus dem Lëtzebuerger Literaturbetrib afonnt.





Claude D. Conter, Direkter vum Lëtzebuerger Literaturarchiv



De Claude D. Conter, Direkter vum Lëtzebuerger Literaturarchiv ass immens frou, dass de Grand-Duché mat senge villen Auteuren an Editeuren nees präsent ass. Och beim Stand vu Lëtzebuerg géif ee gesinn, dass dësen extrem professionell opgezunn ass.

Méi iwwert d'Frankfurter Buchmesse 2018 gitt der Muer den Owend um véierel op 5 an enger gréisserer Reportage vum Bea Kneip gewuer.Zejoert goufen op der Buchmesse zu Frankfurt bal 300.000 Visiteure gezielt. Déi éischt dräi Deeg ass d'Foire just fir déi Professionell op, dono dann och fir de Grand-Public.