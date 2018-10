© Sven Becker

Film "Grand-H": Reportage Claudia Kollwelter



D'Migratiounsfro ass eng komplex Fro – eng ekonomesch, eng kulturell, eng politesch, mä virun allem awer och eng moralesch! Ëm de Konflikt tëscht der Migratiounspolitik an der Humanitéit geet et am Frédérique Buck hirem Documentaire "Grand H", deen e Mëttwoch Première am Utopia gefeiert huet. E Film deen op ganz minimalistesch Manéier e ganz mënschlechen Aspekt an d'Thematik erabréngt.

15 ganz verschidde Personnagen - vun engem Affekot iwwer eng Psychologin, en Entrepreneur oder eng Enseignante - all sëtze se virun enger turquoiser Mauer op engem Stull a ziele vun hirem Engagement vis-à-vis vu Flüchtlingen - wéi se hëllefen an och wisou. Et si vill verschidde Stëmmen, vill verschidde Geschichten an awer hu se all eppes gemeinsam - se sëtze sech a fir en anere Mënsch respektiv aner Mënschen a beweise Courage.De Fokus läit op deem, wat déi 15 verschidde Persoun zielen, awer och wéi se et zielen - keen Dekor, keng aner Biller, déi een oflenken - de Bléck vun der Persoun, dee souzesoen op de Public geriicht ass, deen een ukuckt an engem erzielt, wat et bedeit, sech z'engagéieren, wat et emotional mat engem maache kann a wat alles domadder verbonnen ass, dee steet am Zentrum.Fir d'Realisatrice Frédérique Buck ass d'Migratiounsfro total zu politeschen Zwecker instrumentaliséiert ginn. Wat mir bräichten, wier datt d'Bierger sech där Fro unhuelen: Dofir misste se awer e Wee dora fannen an dee beschte Wee wier, wann "normal Bierger" wéi am Film zu Wuert kommen.De But vum Film wier et dem Frédérique Buck no, datt souvill Leit wéi méiglech e gesinn: Et wier wichteg, e Message d'humanité erauszeginn. Mir hätten nämlech all déi Humanitéit an eis a mir misste rëm e Fuedem dozou fannen ...Och wann den Documentaire net wierklech Äntwerte liwwert, kritt d'Thematik mol endlech rëm e mënschlechen Aspekt a léisst och endlech mol déi Leit zu Wuert kommen, déi sech engagéieren an all Dag souzesoen e Stéck Integratioun schreiwen.