Expo vum Jeff Wall am Mudam bis de 6. Januar (24.10.2018) De Kanadier Jeff Wall gehéiert zu den wichtegste Fotografe vun der Welt.

Duerch seng konschtvoll Kompositiounen huet hien de Bléck op d’Fotografie verännert. Virun allem sti seng Wierker an engem enke Rapport zur Molerei, Literatur a Film. Eng Auswiel vu senge Biller zënter de 70er Joren ass den Ament am Mudam an der Expo «Appearance» ze gesinn.

D’Expo «Appearance» am Mudam weist eng 27 groussformateg Wierker vum Fotograf Jeff Wall. Dem Kënschtler seng Aarbechten ënnerscheede sech duerch hiren theatralen a konschtvolle Charakter vu klassesche Fotoreportagen.

Op den éischte Bléck kéint ee mengen, dat hie Momentopname festgehalen huet. Ma a Wierklechkeet sinn et präzis arrangéiert Inzenéierungen. Hien erzielt deemno keng Geschichten, ma d’Ausdenke vun der Geschicht hannert dem Bild iwwerléisst hie gär dem Public.

E Bild am Bild an d’Rätsel dohannert - sou kann en d’Essenz vum Kanadier senger Fotografie beschreiwen. Wichteg sinn him déi detailléiert Kompositioun vun de Biller. Esou schaaft den Jeff Wall sech seng eege Welt, déi dacks enger Mise en Scène gläicht. Seng Wierker kann een nach bis de 6. Januar am Mudam kucke goen.