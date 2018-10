© Eric Steichen (RTL-Archiv)

E Freideg war dee leschte Regierungsrot virun de Walen um Sonndeg. Eng vun den Decisiounen, déi geholl goufen, war d'Nominatioun vum neien Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch - dee Posten ass fir de Marc Barthelemy, deen zanter bal 2 Joerzéngten am Educatiounsministère geschafft huet. Hien ass och President vum Conseil fir d'Lëtzebuerger Sprooch.De Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch ass eng nei Funktioun, déi mam rezente Gesetz vum Juli iwwer d'Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch geschaf gouf.Konkret ass de Kommissär zoustänneg fir d'Ausschaffen an d'Ëmsetze vun engen 20-Joresplang fir d'Lëtzebuergescht.De Kommissär suergt ë.a. och fir eng national Plattform, op där all Formatiounen, Coursë fir Lëtzebuergesch a soss wichteg Informatiounen zesummegedroen an aktualiséiert ginn.Ze erreechen ass hien och via E-Mail: commissaire@letzebuerger-sprooch.lu

Offizielle Communiqué

Communiqué par: Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la JeunesseOp Propositioun vum Regierungsrot ass den Marc Barthelemy Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch genannt ginn. Während 18 Joer huet den Marc Barthelemy am Educatiounsministère geschafft, als Premier conseiller an als Professeur-attaché.De Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch ass eng nei Fonctioun, déi mam Gesetz vum 20. Juli 2018 iwwer d'Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch geschaf gouf. Matt dësem Gesetz ass nach emol ënnerstrach ginn, datt d'Regierung sech engagéiert, fir d'Roll vum Lëtzebuergeschen an der Gesellschaft ze stäerken an d'Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch a Kultur nohalteg ze sécheren.Konkret ass de Kommissär zoustänneg fir d'Ausschaffen an d'Ëmsetze vun engen 20 Joresplang ronderëm d'Lëtzebuergescht. Hie gëtt dobäi vun engem interministerielle Comité begleet. De Kommissär suergt och fir eng national Plattform, op där all Formatiounen, Coursë fir Lëtzebuergesch a soss wichteg Informatiounen zesummegedroen an aktualiséiert ginn. Hie kuckt, datt d'Offer u Coursen, fir Lëtzebuergesch ze léieren, duergeet, zu Lëtzebuerg an am Ausland, an datt adäquat didaktescht Material disponibel ass. De Kommissär mécht och de Suivi vun de Kloen iwwert de Gebrauch oder Net-Gebrauch vum Lëtzebuergeschen an den ëffentleche Servicer.De Kommissär kann op der E-Mail-Adress commissaire@letzebuerger-sprooch.lu kontaktéiert ginn.