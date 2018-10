D'Gewënner vum Buchpräis ginn de 15. November am Kader vun de Walfer Bicherdeeg virgestallt.

© Christiane Kremer

Am Jury vum Lëtzebuerger Buchpräis waren: Jay Schiltz, Charlotte Ziger, Jean-Marie Reding, Jeff Baden, Laurent Daubach an Nicolas Calmes.Si hunn an den 3 Kategorien allkéiers 5 Wierker zeréckbehalen, dat huet d'Federatioun vun de Lëtzebuerger Bicherediteuren e Freideg matgedeelt.

Literatur/Littérature



Samuel Hamen: V wéi freckt, W wéi Vitess, Editions Guy Binsfeld

Jean Schoos: Schaarf Munitioun, Editions Guy Binsfeld

Nico Helminger: Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge, Editions Guy Binsfeld

Roland Meyer: Wenn immer alles so einfach wäre, Op der Lay

Carla Lucarelli : La disparition de Wanda B., Editions Phi

Kannerbuch/Livre pour enfants



Thomas Schoos/Keong A-Song: Wooow!!! Lëtzebuerg, Editions Guy Binsfeld

Christiane Grün: Clodo, Editions Saint-Paul

Renée Weber: Den Hu an dat klengt Gespenst, Op der Lay

Marie-Isabelle Callier: De Schatz vu Lucilinburhuc, Editions Schortgen

Cathy Clement: De Faert Uasch, Editions Schortgen

Sachbuch/Livre thématique



Mike McQuaide: An American in Luxembourg, Editions Saint-Paul

Christophe Nadin, Fränk Schleck: Le cyclisme dans la peau, Editions Saint-Paul

Yves Steichen: Thierry Van Werveke, Editions Saint-Paul

Pagliarini/Caregari: Eugène Mousset, Editions Schortgen

Differding/Differding: De klenge Chef, Editions Schortgen



Wien de Buchpräis a wéi enger Kategorie kritt, decidéiert de Publikum. Den 18. Oktober soll den Online-Vott ufänken.