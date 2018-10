Am ganze goufe bei der 18. Editioun vun der Nuit des Musées 25.794 Visiteure registréiert. Dat ass eng Augmentatioun vun 19,6% géintiwwer dem leschte Joer.

© Instagram / nuitsdesmusees_lu

Déi siwe Muséeë vum Gruppement "D'Stater Muséeën" hate bei der 18. Editioun vun der Porte Ouverte matgemaach. Bis spéit an d'Nuecht eran haten déi eenzel Haiser hier Dieren op. D'Visiteuren haten d'Geleeënheet, fir sech vun direkt véier neie Expositiounen e Bild ze maachen, donieft goufe Visitten, Atelieren an aner Performancen an deenen eenzele Muséeë gebueden.





Den Datum fir déi 19. Editioun vun der Nuit des Musées steet iwwregens och scho fest. Et ass dat den 12. Oktober 2019.