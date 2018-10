© Reprise Records

De kanadesch-italieneschen Jazz-Sänger Michael Bublé bréngt den nächste Mount, de 16. November den Album Love eraus.Fir den Entertainer dee leschten Album. Am Interview mat der britescher Zeitung Daily Mail zitt de Michael e Schlussstréch ënnert seng Karriär. Net well keng Loscht méi do ass, hie wëll sech voll a ganz op seng Famill konzentréieren. Am Fokus steet de Bouf Noah bei deem am Oktober virun 2 Joer Kriibs diagnostizéiert ginn ass. Zwar géing sech de Kriibs net weiderentwéckelen an zeréckgoen, mä zënter der Diagnos gesäit de Michael Bublé alles mat aneren An. Säi Mo géing dee Promi-Narzissmus net méi packen. Fir de Sänger ass Love de perfekten Album an esou kéint hien elo um Héichpunkt vu senger Karriär zerécktrieden. Eng éischt Etapp an dës Richtung haten de Michael a seng Fra Luisana Lopilato scho virun 2 Joer geholl, wéi se sech aus der Ëffentlechkeet zeréckgezunn haten. Bis ewell huet de Michael Bublé 75 Milliounen Albumme verkaf a 4 Grammys gewonnen. Eent ass sécher; säin Talent a seng Freed un der Musek wäert dem Business feelen.... #traureg