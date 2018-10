© data.bnl.lu

Zur Verfügung stinn elo „historeschen Zeitungen“, Archive vun den Autoritéiten, d’national Bibliographie an eng Kollektioun vun Internetartikelen iwwert d’Gemengewale kéim geschwënn no.



http://data.bnl.lu



Communiqué

Open Data: La Bibliothèque nationale ouvre ses données et les rend accessibles via le site web data.bnl.lu (17.10.2018)



Communiqué par: Bibliothèque nationale de Luxembourg



Dans le cadre de la stratégie Open Data du gouvernement luxembourgeois, la Bibliothèque nationale de Luxembourg (BnL) ouvre ses données au public et les rend accessibles via le nouveau site web www.data.bnl.lu.



Désormais, chaque citoyen pourra télécharger des ensembles de données et les exploiter librement. L'ouverture des données de la BnL vise un public de professionnels diversifié (data scientists, historiens, linguistes, chercheurs en humanités numériques, développeurs) et fera naître de nouvelles synergies au-delà du milieu des bibliothèques.



Pourquoi la BnL adopte-elle une politique d'ouverture des données?



En tant qu'infrastructure du savoir, la BnL doit garantir l'accès du plus grand nombre à ses contenus. À l'ère du numérique, faciliter l'accès à l'information ne se limite pas à l'élaboration d'un portail de recherche et à la mise en ligne de ressources numériques, mais requiert également la mise à disposition de données de qualité et de technologies de pointe, adaptées aux nouveaux besoins des développeurs, professionnels de l'information et chercheurs.



Elle aide la recherche, accroît la transparence des données publiques et motive les citoyens à participer activement à la diffusion des savoirs. Ceux-ci seront libres de développer de nouvelles applications, de les enrichir ou de les lier à d'autres sources d'informations.



Que trouve-t-on sur www.data.bnl.lu?



Sur le site data.bnl.lu, les intéressés pourront télécharger des jeux de données et de métadonnées de qualité. Ceux-ci sont tirés des périodiques luxembourgeois numérisés par la BnL et faisant partie du domaine public. Ces jeux de données vont de 250 MG à 257 GB et permettent différents niveaux d'exploitation allant de développements plus simples (fouilles de textes, détection de noms, reconnaissance automatique d'images) jusqu'à de véritables réseaux neuronaux artificiels.



La BnL fournit également plusieurs interfaces de programmation d'applications (API) et divers services web qui permettent d'interroger et de récupérer les métadonnées des catalogues de la BnL, d'automatiser des tâches et de créer de nouvelles applications.



Les jeux de données de la BnL peuvent également être consultés via le portail data.public.lu du gouvernement luxembourgeois dont la BnL est partenaire.

Liens utiles:

data.bnl.lu

www.bnl.lu

#OpenDataBnL