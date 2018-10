De Marketing hannert dem Superjhemp (17.10.2018) Fernster, RTLHell, Juxlait... Produktplacement à la Superjhemp. E Bléck hannert d'Kulissen.

De Charel Kuddel ass e Staatsbeamten, ewéi sou vill aner Luxusbuerger och. Ma nawell ass hien dee Lëtzebuerger Held schlechthin an huet scho munch Ongerechtegkeet am Land opgedeckt.



Riets ass natierlech vum Superjhemp, deen et souguer elo op de groussen Ecran gepackt huet! Ma och e Superheld muss fir säi Film Reklamm maachen an hei gouf näischt dem Zoufall iwwerlooss! Ganz nei Weeër geet een dëst d'Kéier och a Saachen Marketing vum Film.



Vu speziellem Kachkéis iwwer Superjhemp-Busser bis bei Geschäfter, déi sech extra fir de Film ëmbenenne loossen. RTHell war mam bekanntste Luxusbuerger ënnerwee a wollt och wëssen, wat e Superheld eigentlech ausmécht!