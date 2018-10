Déi australesch Sängerin huet "scheduling conflicts", also Problemer mam Kalenner, den Optakt vun der "Golden Tour" an Europa ass elo den 8. November zu Bréissel.D'Tickete gi rembourséiert.

Offiziell Matdeelung vun der Rockhal

La Rockhal a le regret d'annoncer que le spectacle de Kylie Minogue prévu pour le 6 novembre 2018 doit être annulé. Veuillez trouver ci-dessous la déclaration officielle:

„En raison de conflits d'horaire, le concert de Kylie à la Rockhal à Luxembourg est maintenant annulé. Le "Golden Tour" européen commencera le 8 novembre à Bruxelles. Nous nous excusons pour toute gêne occasionnée."

Les détenteurs de tickets seront remboursés auprès de leurs points de vente respectifs. Les tickets achetés en ligne sur rockhal.lu seront automatiquement remboursés.

________________________________________

Die Rockhal bedauert mitzuteilen, dass die für den 6. November 2018 geplante Show von Kylie Minogue abgesagt werden muss. Hier finden Sie die offizielle Stellungnahme:



"Aufgrund von Terminkonflikten ist das Konzert von Kylie in der Rockhal in Luxemburg leider abgesagt. Die europäische "Golden Tour" beginnt nun am 8. November in Brüssel. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten."

Tickets können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen rückerstattet werden. Tickets, die online bei rockhal.lu gekauft wurden, werden automatisch zurückerstattet.