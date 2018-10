X

De Grand Prix war fir den ungaresche Film One Day vum Zsófia Szilágyi. De Prix spéciale vun der Jury war fir den tschechesch Film Winter Flies vum Realisateur Olmo Omerzu.De Prix de la critique krut de Film Aga vum Bulgar Milko Lazarov an de Prix du public war fir The Other Side of Everrythin vun der Realisatrice Mila Turajlic.One Day remporte le Grand Prix de CinEast 2018

Lors de la cérémonie d'attribution des prix de la 11ème édition du festival CinEast (Festival du film d'Europe centrale et orientale au Luxembourg) le jury international a décerné le Grand Prix au film hongrois One Day de Zsófia Szilágyi et le Prix Spécial du Jury au film tchèque Winter Flies du réalisateur slovène/tchèque Olmo Omerzu. Le jury international a par ailleurs décidé d'attribuer une mention spéciale a par ailleurs décidé d'attribuer une mention spéciale au film Ága du réalisateur bulgare Milko Lazarov. Le Prix de la Critique, décerné par le Jury Presse a été attribué également au film Ága de Milko Lazarov. Le Prix du Public quant à lui a été remporté par le film The Other Side Of Everything de la réalisatrice serbe Mila Turajlić. Le jury international du festival était composé de : Bence Fliegauf, réalisateur (président du jury), Arta Dobroshi, actrice, Govinda Van Maele, réalisateur, Astrid Roos, actrice, et Sergej Stanojkovski, réalisateur et directeur du festival. Le jury presse était composé de journalistes Claude Neu, Charlotte Wensierski et Loïc Millot.

Astrid Roos a commenté ainsi la décision du jury d'attribuer le Grand Prix de CinEast au film hongrois One Day : « La vie quotidienn peut être aussi pleine de suspense et époustouflante qu'un thriller d'action. Le film que nous avons choisi de primer suit 24 heures de la vie d'une femme – mère de trois enfants et épouse d'un mari imprévisible. Le film met le theme de la maternité au centre ; un thème très important mais rarement évoqué au cinéma. »

Govinda Van Maele a déclaré à propos du Prix Spécial du Jury attribué au film Winter Flies : « Dans le genre bien connu du road movie, Winter Flies parvient à rester audacieux et enjoué. Le film est frais, rugueux sur les bords – et très vivant. Nous ne sommes jamais sûrs de savoir où il nous emmène, nous pouvons sentir un cinéaste aventureux derrière le volant, et – en ce qui nous concerne – c'est un plaisir d'être blotti à l'arrière pendant cette étrange et belle promenade. »

Claude Neu a commenté le verdict du Jury Presse relatif au Prix de la Critique décérné au film Ága : « Le film s'est distinguée pour nous par son extrême élégance, sa capacité narrative à tout nous dire sans être verbeuse, par son rythme détendu enveloppant. L'histoire d'un couple qui vit dans une grande autarcie, l'observation esthétique de ses rites, de sa vieillesse, l'observation sensible de ses regrets, ses bonheurs passés et présents. Le décor peut sembler bien lointain mais nous comprenons et sommes bouleversés par toute l'humanité de Nanook et Sedna. »

Le film The Other Side Of Everything de Mila Turajlić a obtenu quant à lui les meilleurs résultats des votes du public et remporte donc le Prix du Public. Enfin, les prix du public des meilleurs courts-métrages ont été remporté par : A Siege de Isztván Kovács (fiction, Hongrie), The Box de Dušan Kastelic (animation, Slovénie) et Vika de Marta Iwanek et Christian Borys (documentaire, Ukraine/Canada).

La cérémonie, en présence de membres du Jury international et du Jury presse et d'autres invités, a été suivie par la projection du film Just The Wind réalisé par le président du jury, le réalisateur hongrois Bence Fliegauf. La répétition du film ayant remporté le Grand Prix du festival est prévue dimanche le 21 octobre à 20h30 à la Cinémathèque.