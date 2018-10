Eng 160.000 Visiteuren aus ville verschiddene Länner huet een zu Tréier an de leschte Méint gezielt.

D'Statu vum Karl Marx zu Tréier. © AFP (Archiv)

Zu Tréier waren d'Expositioune ronderëm den 200. Anniversaire vum Karl Marx gutt besicht. Et goufen am Ganze ronn 160.000 Visiteure aus ville verschiddene Länner gezielt.



D'Festivitéite ronderëm de Gebuertsdag vum Philosoph wieren en internationale Kultur-Highlight ginn, esou heescht et vum Kulturminister vu Rheinland-Pfalz Konrad Wolf.



Den Theoretiker vum Sozialismus gouf 1818 zu Tréier gebuer.