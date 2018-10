Eng ganz liicht aner Visite guidée (21.10.2018) Vu Stad-Geschicht a Stater Geschichten...

Dëst Joer gouf eng ganz Serie Visites Guidées organiséiert, an deenen een hannert d'Kulisse vun der Stad Lëtzebuerg an Esch konnt kucken. Hei „lieft“ een d'Stad-Geschicht, andeems ee speziell Plaze kenneléiert a Kuriéises an Onbekanntes hanner Dieren entdeckt, déi fir d'Ëffentlechkeet meeschtens zou bleiwen.



„D'Architektur als Spigel vun hirem Proprietäre“ war d'Thema dëse Sonndeg. Rendezvous war bei der Gëlle Fra, well et goung ëm Gebaier, um Boulevard Roosevelt, dem fréiere Ring. A wann ee vu Lëtzebuerger Stad-Geschicht schwätzt, däerf een och déi sëlleche Stater Geschichte net vergiessen... Zënter dëser Visitt gëtt et nämlech eng Nei ze zielen: iwwer d'Aschenputtel an der Residence vum franséischen Ambassadeur, en Trapenhaus, dat keen Enn hëlt an e Minister, deen och als Guide kéint Karriär maachen.





Promenades architecturales du dimanche 2018

Visiten dëst Joer:

„Art funéraire protégé“ - Visite vum Nikloskierfecht

Sonndeg, den 18. November um 14H30

De Boulevard Servais a seng Villaen

Sonndeg, den 16. Dezember um 14H30





Weider Informatiounen um Tel.: 621215424