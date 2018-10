Samschdes de 15. Dezember 2018 invitéiert d'Gemeng Péiteng, zesumme mat hire Partner, an den Home St. Hubert op Péiteng fir deen 10. Rock The South. Duerch dëse Contest hu Gruppe wéiankonnte Fouss an der nationaler Musekszeen faassen. Éischte Präis fir d'Newcomer-Band; e Rocklab-Package am Wäert vun 1000 Euro (do gëtt d'Grupp professionell encadréiert) plus eng Session am Studio AUDEO zu Lamadeleine. Natierlech däerf de Gewënner vun dësem Joer och d'nächst Joer bei Rock The South optrieden, dëst Joer ass dat iwwregens, nieft hinne weisen awer ochwat se drop hunn.Nach bis denhunn d'Newcomer-Bands elo Zäit fir sech fir d'Editioun 2018 unzemellen. Umellung . Allerdéngs muss dës Konditiounen erfëllt sinn; de Concours ass fir Amateuren, de Gros vun de Museker aus der Grupp muss am Grand-Duché wunnen, d'Museker mussen wéinstens 15 Joer al sinn, den Duerchschnëttsalter net iwwer 25 Joer leien, d'Participatioun ass gratis an d'Lidder déi virgedroe ginn, dierfen op kee Fallodersinn. Déi 5 Gruppen déi et bis an d'"Finall" packen, kréien all Kéiers 30 Minutte fir sech dem Jury an dem Public ze presentéieren. Dat ganzt bei fräiem Entrée.