No der EP2016 an der Single2017 war et firun der Zäit e Longplayer opzehuelen. D'Lëtzebuerger Rockband mat der Frontfra Elena, aus Mazedonien, feiert de Release vudëse Freiden an der Rockbox dat zesumme mat der Singer-Songwriterin Fernanda Stange Bye Bye Bay , de Projet vum8 Lidder hunn et opgepackt; vu rockegem Uptempo bis bei d'Ballade geet et queesch duerch de Gefills- a Museksmaart, beim Titelsong komme souguer e Piano a Sträicher an den Asaz.Déi éischt Single, den Numm ass Programm, suergt fir gutt Laun an erzielt iwwert de Spaass deen d'Grupp huet, éischtens wa se Musek maachen an zweetens wa se gudde Béier vun Heiheem degustéieren.Déi offiziell Release-Party vuvuass dëse Freiden (26/10/2018) an der Rockbox a Clausen. Et geet um 20:30 lass an den Entrée ass fräi...... Party OnDen nächste Concert vuass e Mëttwoch 31. Oktober an der Brasserie K116 zu Esch.